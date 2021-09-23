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網球／美網落淚說不知歸期 大坂直美退出辛辛那提網賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
大坂直美。 美聯社
大坂直美。 美聯社

美網挑戰連霸失利的日本名將大坂直美，第三輪落敗後在記者會落淚表示「不知下月是否會參賽」，今天她就確定退出下月初的印地安泉女網賽。

大坂直美的退賽休息室大會透過推特公布。印地安泉名人賽因新冠肺炎疫情兩度延期，復辦日期是10月6日到17日，女網總獎金876萬1725美金，ATP辛辛那提名人賽則是10月7日登場，總獎金914萬6125美金。

23歲的大坂直美曾居「世界球后」，生涯已4度奪下大滿貫金盃，今年美網連霸失利後排名下滑到第8位；美網第三輪就是她最近一次出賽，當時以3盤敗給最終奪下亞軍的加拿大小將費南德茲（Leylah Fernandez）。

今年法網大坂直美就因「心理健康」因素，第一輪奪勝後退出，溫布頓也沒有參賽，東京奧運才以地主希望身分重返賽場，還是東奧最後點燃聖火的選手代表，但賽事登場後在第三輪出局。

美網以衛冕者身分到紐約，大坂直美第三輪爆冷出局後落淚表示，最近的自己就算奪勝也不覺得開心，只是「鬆一口氣」，但輸球卻會非常難過，她說：「我不覺得這是正常的。」

大坂直美 美網 聖火

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