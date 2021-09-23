射箭／反曲弓男團射進獎牌戰 和日本爭銅

中華射箭隊上屆世錦賽斬獲3金1銅亮眼成績，今年在美國揚克頓登場的世錦賽，由東京奧運國手魏均珩領銜的反曲弓男團也射進獎牌戰，台灣時間25日將和日本隊爭銅牌。

射箭世錦賽昨天進行個人排名賽，今天進行團體賽，明天進行個人賽，當地24日進行團體賽獎牌戰，反曲弓男團銅牌戰在當地24日中午11點06分舉行，台灣時間是25日凌晨0點06分。

反曲弓男團成員包括東京奧運男團摘銀的魏均珩及洪晟皓、余冠燐，團體賽排上第4種子，團體賽首輪輪空，第二輪以5：3擊敗印度隊，8強賽靠「加射」力退英國隊，闖進4強賽。

4強面對頭號種子南韓隊，中華隊首局以57：53奪勝，但2、3局不敵南韓，第4局又以56：57分的1分差距落敗，積分2：6無緣前進金牌戰。

另場男團4強賽，美國隊在「加射」力退日本隊，將和南韓隊爭金。

魏均珩混雙和呂岱凌一路射進8強賽，可惜「加射」不敵土耳其，無緣再挑戰頒獎台。

複合弓部分，中華隊男團敗給荷蘭隊、女團不敵英國隊，混雙以1分之差不敵俄羅斯隊，都是首輪止步。