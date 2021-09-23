足壇印鈔機！場外代言多 C羅預估年收35億超越梅西

根據「富比世」掌握資訊，葡萄牙超級球星C羅即將超越長久以來的對手、今年甫加盟法甲足球聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）球星梅西，成為本年度全球收入最高的足球員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，C羅（Cristiano Ronaldo）回鍋英超曼聯後，本季稅前預估可海撈1億2500萬美元（約新台幣35億元），其中光是薪水和獎金就高達7000萬美元。

於此同時，梅西（Lionel Messi）預計將於2021至2022球季賺進1億1000萬美元（約新台幣30.8億元），成為足球員收入排行榜上排名第2的球星。

34歲的梅西今年離開前東家西甲豪門巴塞隆納（FC Barcelona）加入法甲足球聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG），單就薪資方面來說，預料將以7500萬美元超越C羅。

不過C羅在廣告代言方面收入高達5500萬美元，大勝梅西的3500萬美元。根據富比世資料，C羅在社群媒體臉書（Facebook）、Instagram和推特（Twitter）上總計逾5億名追蹤者，堪稱人氣最高的運動員。

梅西在巴黎聖傑曼隊隊友內馬爾（Neymar）和姆巴佩（Kylian Mbappe）預料將分別賺得9500萬美元和4300萬美元，分別位居排行榜第3、第4名。

富比世指出，目前僅另外3名現役運動員在商業代言方面收入更高，分別是商業收入9000萬美元的瑞士網球天王費德勒（Roger Federer）、6500萬美元的美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）及6000萬美元的高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）。

日前才續約4年的內馬爾預料在球場上收入7500萬美元超過C羅，但在代言進帳方面預估為2000萬美元，遠不及C羅的5500萬美元。

富比世透過與球會、贊助商、球員經紀人和財務專家交談，彙整出這份收入排行榜，排名前10的球星預料本季稅前共將賺進5億8500萬美元，多於去年的5億7000萬美元。