射箭／世錦賽4強戰不敵韓 台灣反曲弓男團將與日本爭銅

東京奧運台灣男團銀牌魏均珩今天在世界射箭錦標賽率領反曲弓男團闖進4強賽，可惜以2比6不敵強敵韓國隊，台灣時間25日凌晨將與日本爭奪銅牌。

2021年射箭世錦賽在美國南達科他州揚克頓舉行，台灣隊由東京奧運國手魏均珩、林佳恩領銜，除了反曲弓女團未成團外，反曲弓男團、複合弓男、女團、混雙及個人賽都可以看到台將身影。

魏均珩在反曲弓男子個人排名賽，以656分排名第4，而余冠燐、洪晟皓各射641分、631分，3人總分1928分，為反曲弓男團取得第4種子，團體賽首輪輪空，16強以5比3擊敗印度。

台灣反曲弓男團8強賽遭遇英國，在4比4戰成平手後，台灣隊歷經加射3箭，以29比28力退對手，以積分5比4取得4強門票。

面對東京奧運射箭男團金牌韓國隊成員金優鎮、吳真爀、金濟德，台灣反曲弓男團4強賽一度以積分2比0領先，但韓國隊後3局表現穩定，每局至少3支10分箭，台灣隊最終以2比6敗下陣來，落入銅牌戰，25日凌晨將與日本隊角逐銅牌。

魏均珩與呂岱凌搭檔出征反曲弓混雙項目，16強賽以5比4擊敗巴西隊，8強賽面對土耳其，從0比2落後，到以4比2反超，但隨後遭對手扳平，台灣隊在加射階段以18比19落敗，積分以4比5不敵土耳其，無緣4強；而複合弓男、女團均未通過首輪考驗。