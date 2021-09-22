菁英盃籃賽／傳承「光榮」基因 泰山找到使用說明書

泰山高中今年3月在台北小巨蛋迎接隊史第一座HBL男甲金盃，儘管4名主力畢業，但「光榮」傳統有學弟承襲，高二的張祐瑋花蓮菁英盃就有不俗表現，188公分的他在今天季軍戰力抗光復高中的2公尺長人鄭名斈，助隊以62：47收下新學年第一場盃賽季軍。

泰山剛畢業的冠軍班底包括長人蔡宸綱、後衛張東庭和陳禹劭都來自新北光榮國中，小兩屆的張祐偉也是光榮校友，泰山教頭廖文彬巧妙形容說：「我們有找到光榮球員的使用手冊！」

大兒子也在光榮籃球隊的廖文彬提到，張祐瑋其實有角逐「新人王」的身手，去年就有報名他的打算，但球隊不缺內線，位置考量下才忍痛割愛；今年球隊沒有特別高度，188公分的張祐瑋就被賦予重任，廖文彬形容子弟兵就像「放大版的王泰傑」，是大換血的球隊重點栽培對象。

張祐瑋小學五年級接觸籃球，特別欣賞身手全能的NBA湖人隊指標球星「小皇帝」詹姆斯；延續「光榮」血脈的他，去年沒領到自己的HBL球衣也沒洩氣，「一開始覺得可惜，後來想，代表自己有不足的地方。」

雖沒能踏上小巨蛋舞台捧起金盃，張祐瑋把握機會和學長學習，他說：「小綱學長有教我投籃和指揮，希望也能幫助到球隊。」