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射箭／世錦賽展現神射功力 魏均珩領軍搶牌
上屆射箭世錦賽斬獲3金1銅的中華射箭隊，今年世錦賽由東京奧運男團摘銀的魏均珩領銜出征，「阿魏」反曲弓個人排名賽射出29支10分箭，以656分排名第4，中華隊男團也排上第4種子，為第二天的團體賽賽程開出紅盤。
今年世界射箭錦標賽在美國揚克頓舉行，中華隊成員包括東奧國手魏均珩和林佳恩，男子反曲弓另有洪晟皓和余冠燐，女子反曲弓呂岱凌，男子複合弓劉緣、彭德揚和陳宏溢以及女子複合弓成員林明靜、劉淑庭和徐萁蔧。
率先登場的排名賽，魏均珩展現神射功力，前36箭就有21支10分箭，但後36箭只再出現8支10分箭，前36箭拿340分、後36箭316分，以656分暫居第4；洪晟皓以641分排33位、洪晟皓以631分排名55，三人總分1928分登上第4種子，僅次於南韓、美國及法國隊。
魏均珩和呂岱凌在混雙攜手也有斬獲，兩人首戰以5：1射下波蘭組合，晉級16強。
呂岱凌排名賽以617分排名25，林佳恩以607分排在37位。
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