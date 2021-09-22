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F1／阿斯頓馬丁打造商業王國 網羅前麥拉倫高階主管操盤

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
F1車隊阿斯頓馬丁展現出雄心壯志，22日宣布禮聘前麥拉倫高階管理惠特馬許。 法新社
F1車隊阿斯頓馬丁展現出雄心壯志，22日宣布禮聘前麥拉倫高階管理惠特馬許。 法新社

F1車隊阿斯頓馬丁22日宣佈，將禮聘多領域的經營人才惠特馬許，擔任車隊的技術首席管理！惠特馬許最為車迷所熟知是在傳統車隊麥拉倫時期，他24年間逐步接手麥拉倫的經營，最後到執掌車隊，直到13年才與麥拉倫分道揚鑣，但這位多角化人才也在機械工程、再生能源企業涉獵不淺，阿斯頓馬丁老闆斯特羅爾希望靠他來打造出新的商業王國，不只專注於車場。

阿斯頓馬丁商業佈局

根據《BBC體育網》報導，F1車隊阿斯頓馬丁展現出雄心壯志，22日宣佈禮聘前麥拉倫高階管理惠特馬許，讓這位2013年後離開F1的多元化人才，重新回歸車壇。阿斯頓馬丁的富老闆斯特羅爾表示，惠特馬許將擔任車隊的技術首席執行官，也算是領隊沙夫奈爾的督軍。

斯特羅爾補充，惠特馬許在F1車壇具有長期的成功職業生涯，將麥拉倫場內外的經營管理得不錯，他本人在其他領域也深有研究，在汽車工程、航太、海洋與再生能源都有管理經驗，相信他會是阿斯頓馬丁打造商業帝國的理想指揮官，期許他能在4到5年內，把阿斯頓馬丁發展成價值10億英鎊的企業，惠特馬許的職責可能會專注在「把F1專業技術與科技運用在賽車之外」，以技術推動商業發展。

領隊沙夫奈爾也歡迎他的同事兼上級，他提到惠特馬許是經驗豐富的商業領袖，早在麥拉倫就證明過自己，他的到來讓自己能百分百專注在比賽，只需考慮怎麼跑出佳績就好。

多領域經營人才惠特馬許

據《車網》報導，惠特馬許的經歷對的起老斯特羅爾和沙夫奈爾，甚至是集團的期待，他從1989年加入麥拉倫，從運營主管逐步接手車隊CEO，最後還接手過領隊，09年接手相對不熟悉的領隊事務，但仍能帶領麥拉倫慢慢追趕，賽季後半程得分多於其他車隊，最後以一分之差力壓老牌車隊法拉利，在賽季初車子不被眾人看好下，取得賽季季軍。惠特馬許的操盤能力備受稱讚。

雖然最後在13年賽季末與麥拉倫分道揚鑣，但惠特馬許的腳步沒有停下，他先是接下新創企業BAR Technologies的CEO（由英國奧運金牌創立的風帆技術團隊），擔任過風帆美洲杯挑戰賽的顧問，然後涉足離岸能源的執行長，但同時也沒離開車界，熟知機械工程與技術的他，加入電子動力賽車（Formula E）的顧問團，到現在這位多角化人才終於又回鍋車壇，惠特馬許回應說，自己是被斯特羅爾的野望說服，決定一起努力。

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