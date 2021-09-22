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青少年桌球國手選拔賽 屏東暌違20年桌球大型賽事
年度桌壇盛事，「青少年桌球國手選拔賽」，從今（22日）起到27日在大仁科技大學體育館舉行，這也是屏東縣睽違20年後舉辦桌球的大型賽事，共有102隊440名選手參加，屏東縣籍參賽有7人，比賽將選出男女青少年國手各12名，前5名的國手將代表台灣參加第三屆亞洲青少年運動會。
代表屏東縣參賽的選手、至正國中八年級羅苡僑從小學一年級開始打桌球，她說，喜歡打球的成就感，練桌球一顆一顆慢慢地打，讓她在面對事情態度更有耐心。教練陳振凱形容，苡僑個子小，打法屬於快攻型選手，比賽時沉著冷靜。
屏東縣體育會桌球委員會總幹事陳山坤說，此次舉辦全國性桌球比賽，是屏東縣睽違20年舉辦桌球大型賽事，希望能激勵選手們，讓屏東桌球風氣越來越好。
屏東縣府體發中心指出，此次比賽選出男女青少年國手各12名，前5名的國手將代表台灣參加第3屆亞洲青少年運動會，此一年齡層級的比賽是台灣奪牌的強項，上屆世界青少年桌球錦標賽拿下男子團體第2名、女子團體第3名的佳績，希望這次選出的國手更具實力，為國爭光。
體發中心指出，屏東縣多年未承辦全國性大型桌球賽事，此次比賽由縣府與中華民國桌球協會共同主辦，希望帶動地方桌球風氣、培育更多桌球人才，也做好相關防疫措施。
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