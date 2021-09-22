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中秋騎車上太平山⛰️ 趕上「紫葉槭」季🍁

運動筆記 / Tina Tsai

原本預計11月才要去騎，但是詢問過夏天的天氣比較適合，但眼看10月快到了，剛好又卡了打疫苗時間，那就挑中秋連假….觀察了一星期天氣一直都是⛈，到出門的前一天晚上還是決定當天早上在看看….早上4點起床，想想拼一下….準備準備5點出發去宜蘭，剛好可以試試我們新買的小米錶。

到了土場車站，準備準備開始我們的太平山之旅👇這次戴了佳龍另一頂桃紅色⛑️一起「騷」

完全沒有熱身，一開始就有爬坡，到售票口才2公里就開始流汗💦⋯⋯

做完輕量化💩後…才上網買票，😂因為真的不確定會不會來，想說到現場在買也來得及，剛好9月底訂65折(原價2個人500現在只要195)

騎沒多久就立刻遇到「鳩之澤溫泉」

再來就是「中間」

其實感覺沒有超級陡坡，就是一直往上爬，有點類似塔塔加，但坡度比較大一點，可是今天的天氣真的是「熱…..」看氣象溫度顯示低於20度，我們準備雨衣、風衣、外套、毛背心….根本用不上，真的有點在「烤肉」的感覺🥵接著到了白嶺巨木👇

越往上爬，風景都有不一樣的感覺

佳龍也騎到抽筋，真的辛苦他，要早起、要開車、還要背一堆保暖衣物…終於到了「見晴懷古步道」

接下來都是下坡直接滑到太平山莊，超爽的❤️到了！第一件事就是要上來「吃泡麵」

最好吃的泡麵就是在「最累的時候吃」最爽吃完後，才開始拍拍美照😂

拍完立馬下滑，因為晚上有「烤肉局」要趕上3點前上高速公路，只能快速買了傳承蒜味肉羹&玉圓堂伴手禮跟車上補給

最後幸好趕上高乘載之前，有夠緊張的就差一咪咪🤏⋯⋯2個渾身汗臭味拿給朋友肉羹熏了他一小時後回家🏠⋯⋯準備「烤肉趣」這次太平山快閃，真的是累到不行，以前去都是搭車，完全不知道原來售票口離太平山莊這麼遠，這次邊騎邊玩，也是讓我們對太平山有不一樣的感覺

期待11月我們的計劃……待續

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