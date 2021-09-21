羽球／蘇迪曼盃周末開戰 中華隊在芬蘭球場過中秋節
中華羽球隊今年中秋節沒在台灣和家人團圓，一行人連假期間出征芬蘭南部城市萬塔，準備26日開戰的國際團體大賽蘇迪曼盃，全隊今天已經到球場訓練，在異鄉伴隨球拍過節。
中華羽球隊參加蘇迪曼盃的陣容中，只有「一哥」周天成是東京奧運的中華代表團成員，其餘選手幾乎都超過一年沒有出國參賽，雙打好手李哲輝行前還提到，自己行李箱時隔一年半才再派上用場，不過久未出國倒也沒有不適應感，他務實說這次出征目標是「保持健康」，「有下場的話，就全力以赴。」
中華隊蘇迪曼盃抽於B組，將和4度奪冠的南韓、大溪地和德國爭取分組前2的8強資格；蘇迪曼盃後中華隊將轉戰丹麥，參加10月9日到17日在奧斯胡舉行的湯姆斯盃和優霸盃，屆時包括「羽球王子」王子維和東京奧運摘下男雙金牌的「麟洋配」王齊麟／李洋都將加入中華隊陣容。
中國大陸隊是蘇迪曼盃衛冕軍，今年由東京奧運女單和混雙摘金的陳雨菲及王懿律／黃東萍領銜挑戰隊史第12冠，陣容另有石宇奇、何冰嬌、賈一凡等好手，不過兩屆奧運奪下一金一銀的諶龍並沒出征。
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