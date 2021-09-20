網球／莎拉波娃自傳揭當年「小威恨我」 如今世紀大和解

網壇兩大傳奇女將小威（Serena Williams）和莎拉波娃（Maria Sharapova）不合多年，後來莎拉波娃也在自傳中爆料小威多年來如此「痛恨」自己的原因，不過日前大都會博物館聯歡晚會時，莎拉波娃在IG曬出與大小威的合照，上演一場「世紀大和解」。

莎拉波娃與小威間的競爭始於2004年，該年度3次交手中莎拉波娃以2勝1敗占上風，當時年僅17歲的莎拉波娃在溫布頓決賽以直落二擊敗小威驚豔四座，他在自傳中爆料，這就是小威痛恨他的源頭。

莎拉波娃寫下：「當我進入更衣室時，我聽到小威廉斯在大吼大叫、抽泣。我盡快離開，但他還是知道我在那裡。我想，他恨我看見低潮的他，但我認為，他痛恨我更重要的原因是我聽到了他的哭聲，他從來沒有原諒過我。」

隨著莎拉波娃去年退休，兩人在球場的競爭也畫下句點。

台灣時間14日，小威和莎拉波娃在大都會博物館聯歡晚會同台，莎拉波娃更在IG曬出與小威、大威（Venus Williams）的合照，被外界認為是場「世紀大和解」。