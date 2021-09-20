足球／迷你足球賽點燃戰火 台北站磐石陳柏安獲得MVP

經歷了疫情衝擊影響，迷你足球協會排除萬難並積極配合中央疫情指揮中心相關防疫規定舉辦了「110學年度國小迷你足球賽」，首站在台北市士林運動中心開踢，台北站賽事由U8組磐石俱樂部的陳柏安獲得MVP。

雲豹能源科技贊助迷你足球賽事的單場MVP一顆比賽用球，由陳柏安獲得，他已經踢了三年多，擔任守門員攻守俱佳，平常除了足球外最喜歡的運動就是羽球。陳柏安父親表示，自從柏安開始踢球後，不但食量變大、腳部也更有力，相較其他項目，幼兒足球算是他最有成就感的運動，因為能與其他隊友互動感到參與感十足，也希望這賽事能持續舉辦下去。

首站比賽適逢中秋連續假期，絲毫不影響家長的熱情，在配合防疫規定下戴著口罩忘情地振臂為小球員歡呼打氣。

迷你足球推廣大使許淑華也在百忙中抽空前來現場關心開幕戰，她表示，推廣幼兒足球至今從當初的200隊到現在2000多隊近十倍的成長，因足球而拉近親子關係的足球運動正開始蓬勃發展，實在不樂見迷你足球賽事因疫情影響而取消或延期舉辦，畢竟每年有五千多場賽事如果因疫情而失去比賽將會使備戰許久的小朋友及家長失望，有非常多位家長反應希望能適度鬆綁有條件舉辦賽事，讓小朋友能透過高強度運動增加抵抗力對抗疫情。

許淑華同時也拋出利多消息，近期將積極向台北市政府爭取更多空地興建小型足球場提供更多民眾投入適合親子關係發展的足球運動。

雲豹能源科技發言人張建偉表示，自2019年開始，雲豹能源便將幼兒足球公益行動深入到東部偏鄉部落以及雲林縣口湖地區偏鄉小學，幫助缺乏資源卻熱愛足球運動的孩童能開心踢球；公司成立至今，營業性質從再生能源、儲能及水資源和售電平台外，近日也將觸角伸向職業運動，但即便成立職業籃球隊也堅持不輕易放棄回饋幼兒足球的承諾，近期也將調整更有效率的贊助計畫，希望能幫助更多偏鄉地區熱愛足球的學童。