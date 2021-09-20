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游泳／王冠閎PO帥照擔心中秋後腹肌不見 王太太暴動喊：我幫你看

聯合新聞網 / 綜合報導
王冠閎日前走紅毯時大方掀衣露腹肌。記者胡經周／攝影
王冠閎日前走紅毯時大方掀衣露腹肌。記者胡經周／攝影

「台灣蝶王」王冠閎先前在總統接見走紅毯時掀上衣大秀腹肌，引起「王太太」暴動，昨天他在臉書貼出兩張帥照，並開玩笑地表示：「不知道過了中秋節我的腹肌還在不在」，立刻引來粉絲自告奮勇表示要「幫忙看」。

王冠閎在東京奧運200公尺蝶式預賽游出第二名成績，更打破全國紀錄，連教練黃智勇誇讚為「百年難得一見的人才」。不只成績優異，帥氣的外型與結實的身材也讓他擄獲大批粉絲，昨天他在個人IG放上代言形象照，並應景地寫道：「中秋節要到了，祝大家中秋節快樂。減肥永遠是明天的事，不知道過了中秋節我的腹肌還在不在（分享一下前陣子拍的照片。」

文章一出，再度引起粉絲暴動，有人自告奮勇地表示：「中秋節過完我幫你看在不在」，還有人藉機告白：「冠閎中秋節要烤肉嗎？還是要烤慮看看我。」

中秋節 東京奧運 告白 烤肉

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