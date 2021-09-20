高球／LPGA波特蘭菁英賽 徐薇淩並列第20

LPGA波特蘭菁英賽受下雨影響，從4回合72洞賽事，縮減為3回合54洞，台灣旅美高球女將徐薇淩今天帶傷上陣，揮出70桿，總桿數以低於標準1桿的215桿，並列第20。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）波特蘭菁英賽今年在美國俄勒岡州舉行，原定在美國時間18日登場的第3天賽程因雨取消，4天72洞賽程也濃縮為3輪54洞，而韓國女將高真榮今天第3輪打出69桿，3輪總計以低於標準11桿的205桿作收，以4桿之差封后，收下個人近3場第2座金盃。

台灣女將徐薇淩、李旻在結束東京奧運賽事後返台休息，9月上旬陸續返美備戰，與程思嘉一同參加波特蘭菁英賽。

徐薇淩今天第3輪從第1洞出發，前9洞射下1鳥、1柏忌，轉場後在第14洞再度領到柏忌，她最後4洞急拉尾盤，進帳3鳥，以70桿繳卡，3輪累計以215桿，並列第20。

相隔超過1.5個月，再度回到美巡賽，也是東奧後首場賽事，徐薇淩賽後在臉書分享心得，她透露，這次的比賽場地真的非常難走，配對賽還沒打完右側膕旁肌就拉傷，導致下坡只能倒退走，「但老天特別照顧我, 第3輪腳快撐不下去時，下大雨導致第3輪取消，才獲得喘息的機會」。

程思嘉在前兩輪賽事結束後，排名一度衝上並列第14，但第3輪表現不理想，揮出75桿，總桿數以218桿並列第32，李旻第3輪打出73桿，總桿數221桿，並列第49。