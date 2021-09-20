快訊

簡訊實聯制侵隱私爭議 吹哨者前法官：警用來逮嫌犯也不當

室內烤肉絕對不能用炭火 譚敦慈傳授在家減毒烤肉妙招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／新賽季首站奪第6 潘政琮：給自己90分

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
潘政琮。法新社
潘政琮。法新社

PGA新賽季從飛塔錦標賽展開，我國好手潘政琮演出如「倒吃甘蔗」，從首輪的77名、次輪打完的24名到三輪打完並列第9名，今天最終輪他再有69（-3）桿演出，最終以總桿數275（-13）桿完賽，獲得並列第6名的好成績。

小潘今天前9洞就抓下4隻小鳥，僅第3洞吞下柏忌，破了前兩輪無柏忌的完美表現；轉場後他第12洞再進帳博蒂，接續的13洞和14洞雖接連吞下柏忌，第16洞再抓小鳥止血，以單輪6鳥、3柏忌繳卡，排名也再提升3個名次，新球季有好的起步。

「今天打很好，算給自己90分，因為給自己很多小鳥機會。」小潘提到，盼之後的星期天（決賽輪）都能保持像今天的演出，儘管也錯失些機會，「不過第一場有這樣的表現，對我是很大的鼓舞。」

原本的領先者是地主麥尼萊（Maverick McNealy）及諾斯（Jim Knous），不過諾斯最終輪爆出74（+2）桿，最終桿數276（-12）桿下滑到並列11名；麥尼萊雖有68（-4）桿演出，但另名地主霍瑪（Max Homa）繳出單日6鳥、1鷹、1柏忌的65（-7）桿，以269（-19）桿竄上龍頭，也讓麥尼萊以1桿之差無緣生涯首冠。

潘政琮

延伸閱讀

PGA／飛塔錦標賽第3輪 潘政琮排名攀升暫並列第9

PGA／打出一桿進洞仍無緣晉級 潘政琮結束美巡賽季

高球／PGA文罕錦標賽並列29 潘政琮迎接季後賽

高球／PGA文罕高球賽第3輪 潘政琮繳66桿

相關新聞

高球／新賽季首站奪第6 潘政琮：給自己90分

PGA新賽季從飛塔錦標賽展開，我國好手潘政琮演出如「倒吃甘蔗」，從首輪的77名、次輪打完的24名到三輪打完並列第9名，今...

男排亞錦賽 中華隊四強平紀錄

相隔廿四年重返男排亞錦賽最終四強，中華隊離隊史第一面獎牌差了一步，昨天季軍戰以直落三不敵中國大陸隊，三度挑戰亞錦賽頒獎台...

潘政琮竄第9 直喊燒腦

我國高球好手潘政琮，上月初在東京奧運上演超級逆轉秀，PGA新球季第一站複製後來居上劇本，在飛塔錦標賽首輪僅並列七十七名，...

台灣女將拔河世錦賽奪第4名 獲世運會門票

台灣女子拔河代表隊19日在2021年世界室外拔河錦標賽540公斤級預賽以分組第2晉級，4強賽不敵瑞士，銅牌戰則以1比2輸...

順澤宮帽再發神威 挪威鐵人三項好手伊登又奪世界冠軍

挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍時，他頭上戴著印著彰化「埔鹽順澤宮」...

戴資穎中秋連假趕拍攝 裝扮讓人眼睛一亮

世界球后戴資穎中秋連假都在趕拍攝，原來是為了高雄振興活動代言，繼去年雄冬好玩觀光影片，小戴再次為家鄉高雄拍攝宣傳活動，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。