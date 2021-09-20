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高球／新賽季首站奪第6 潘政琮：給自己90分
PGA新賽季從飛塔錦標賽展開，我國好手潘政琮演出如「倒吃甘蔗」，從首輪的77名、次輪打完的24名到三輪打完並列第9名，今天最終輪他再有69（-3）桿演出，最終以總桿數275（-13）桿完賽，獲得並列第6名的好成績。
小潘今天前9洞就抓下4隻小鳥，僅第3洞吞下柏忌，破了前兩輪無柏忌的完美表現；轉場後他第12洞再進帳博蒂，接續的13洞和14洞雖接連吞下柏忌，第16洞再抓小鳥止血，以單輪6鳥、3柏忌繳卡，排名也再提升3個名次，新球季有好的起步。
「今天打很好，算給自己90分，因為給自己很多小鳥機會。」小潘提到，盼之後的星期天（決賽輪）都能保持像今天的演出，儘管也錯失些機會，「不過第一場有這樣的表現，對我是很大的鼓舞。」
原本的領先者是地主麥尼萊（Maverick McNealy）及諾斯（Jim Knous），不過諾斯最終輪爆出74（+2）桿，最終桿數276（-12）桿下滑到並列11名；麥尼萊雖有68（-4）桿演出，但另名地主霍瑪（Max Homa）繳出單日6鳥、1鷹、1柏忌的65（-7）桿，以269（-19）桿竄上龍頭，也讓麥尼萊以1桿之差無緣生涯首冠。
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