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戴資穎中秋連假趕拍攝 裝扮讓人眼睛一亮

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
世界球后戴資穎換上時尚裝扮拖著行李箱，裝扮亮眼。圖／高雄市政府提供
世界球后戴資穎換上時尚裝扮拖著行李箱，裝扮亮眼。圖／高雄市政府提供

世界球后戴資穎中秋連假都在趕拍攝，原來是為了高雄振興活動代言，繼去年雄冬好玩觀光影片，小戴再次為家鄉高雄拍攝宣傳活動，這次是為了高雄券振興活動拍攝，她換裝多套，一下子運動風、一下子時尚風，裝扮多元亮眼。高雄市副市長史哲帶著應景的柚子、甜點至片場探班，也特別感謝小戴力挺高雄券，也答應要繼續代言高雄大型活動。

史哲表示，這一次除邀請世界球后戴資穎作為推廣大使外，市府團隊為了後疫時代的產業振興活動，籌組振興小組密集的開會討論，從「開就賺」振興活動，設計發送高雄券讓中央五倍振興券變六倍、夜市商圈券與推廣、抽獎活動等，都用心設計，更研發與餐飲、旅宿、百貨業者結盟振興夥伴關係，期望能夠達成精準振興。

根據高雄市政府調查，消費者去年使用3倍券購買的前7名是日用品、電器或3C、餐飲、服飾、旅遊住宿、夜市/小吃、休閒娛樂等。有8成5的市民在高雄消費，另有2成3市民在外縣市消費。而調查發現此次5倍券，民眾想要使用的消費項目是日用品、電器或3C、餐飲、服飾、旅遊住宿、夜市/小吃、休閒娛樂。在加碼方式上，有48.1%將近五成的市民朋友希望是加碼換券，有25%的市民朋友希望推出消費登錄抽大獎的活動。

史哲表示，市府透過民調掌握市民期望與消費行為的輪廓，這次的振興活動可做到精準振興，並且要讓大家開心的「開就賺」。高雄券全市消費皆可用，不論是用紙本振興券、數位振興券的民眾都可參加「高雄開就賺」活動，市府會針對疫情衝擊最大的餐飲、旅宿、百貨、商圈夜市業者精準振興，並採用50元小面額的設計嘉惠更多商家。

高雄市副市長史哲（右2）與觀光局長周玲妏（右1）至片場關心世界球后戴資穎拍攝。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲（右2）與觀光局長周玲妏（右1）至片場關心世界球后戴資穎拍攝。圖／高雄市政府提供

世界球后換了不同造型替高雄拍攝宣傳片。圖／高雄市政府提供
世界球后換了不同造型替高雄拍攝宣傳片。圖／高雄市政府提供

高雄市副市長史哲在中秋連假帶著柚子、甜點至拍攝現場探班。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲在中秋連假帶著柚子、甜點至拍攝現場探班。圖／高雄市政府提供

高雄市副市長史哲在中秋連假至拍攝現場探班。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長史哲在中秋連假至拍攝現場探班。圖／高雄市政府提供

世界球后戴資穎趁著中秋連假替高雄振興活動拍攝。圖／高雄市政府提供
世界球后戴資穎趁著中秋連假替高雄振興活動拍攝。圖／高雄市政府提供

戴資穎

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