台灣女將拔河世錦賽奪第4名 獲世運會門票

中央社 / 台北20日電

台灣女子拔河代表隊19日在2021年世界室外拔河錦標賽540公斤級預賽以分組第2晉級，4強賽不敵瑞士，銅牌戰則以1比2輸給荷蘭，以第4名作收，但確定取得明年世運會資格。

2021年世界室外拔河錦標賽在西班牙舉行，前5名的隊伍將可取得明年在美國阿拉巴馬州伯明罕登場的世界運動會拔河賽資格。

台灣女子拔河代表隊這次由景美女中拔河隊教練郭昇帶領12名選手遠征，在17日登場的540公斤級公開組摘金，休息1天後，19日迎接錦標賽賽事，除了要挑戰這項賽事的3連霸外，還要力拚世界運動會門票。

世界室外拔河錦標賽女子540公斤級共有10隊參賽，除了台灣外，還有捷克、南非、以色列、英格蘭、瑞士、巴斯克、德國、荷蘭、瑞典。

台灣隊在預賽階段須與其他9隊一一交手，每隊比2場，2戰全勝獲得積分3分，平手積分1分，2戰全敗積分0分，預賽積分前4名的隊伍再交叉對決，台灣隊預賽遭遇瑞典，都吞下敗仗，與瑞士則戰成1比1平手，但迎戰其他7隊都拿下勝利。

台灣隊預賽獲得積分22分，僅次於瑞典的27分，提前鎖定世運會門票，預賽第3至5名依序為瑞士、荷蘭、巴斯克。

台灣隊雖以預賽第2名之姿晉級，但4強賽陷入苦戰，以0比2輸給瑞士，隨後與荷蘭爭搶銅牌，最終以1比2落敗，無緣獎牌，拿下第4名。

談到挑戰連霸失利，中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，這次主要目標就是搶下世運會門票，而結果與當初預想差不多。

卓耀鵬透露，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，「選手中間間隔2個月無法訓練，她們對繩子的感覺，一開始要去抓回來很難」，他認為，能有這樣的實力，已經很不錯了，接下來將備戰2022年世界室內錦標賽。

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