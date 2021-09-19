20億點閱！全紅嬋微博發文娃娃忘了帶 不到兩小時找到

年僅14歲，在今年東京奧跳水項目女子10公尺奪金的大陸選手全紅嬋，她一席幫媽媽治病及從未去過遊樂園的經歷，惹人憐愛，當然在大陸內地更是紅透半邊天，到底有多紅？從她一則微博發文就可知。

原來是日前參加大陸全運會的全紅嬋，將自己心愛的「小毛驢」娃娃放在西安忘了帶回去，這支「小毛驢」雖看起來其貌不揚，但經過全紅嬋發文後，微博一時之間「#全紅嬋把娃娃忘在西安了」成了熱門關鍵詞，熱搜點閱超過20億次，網友不斷轉發、動員西安朋友幫忙，要幫全紅嬋找回娃娃，成了大陸最重要的事。

果然，據大陸媒體報導，只花了166分鐘就找到這支「小毛驢」，大陸全運會組委會第一時間就在微博發布這個消息，並表示將盡快將娃娃還給全紅嬋，接下來另一個關鍵詞「#全紅嬋的娃娃找到了」迅速流傳，大家都為全紅嬋這件事感到高興。