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輕艇／帶全運會摘7獎牌轉戰世錦賽 張筑涵再戰國際舞台

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台中輕艇好手張筑涵，全運會奪冠再征世界舞台。圖／台中市運動局提供
台中輕艇好手張筑涵，全運會奪冠再征世界舞台。圖／台中市運動局提供

我國首位輕艇奧運選手張筑涵從東京奧運歸國後，110年全國運動會馬上為台中取得2金3銀2銅，接著就帶著亮眼成績出征斯洛伐克，備戰備戰2021輕艇激流世界錦標賽布拉提斯拉瓦站（2021 ICF Canoe Slalom World Championships）。

2021輕艇激流世界錦標賽即將於22日至26日在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦展開，國際輕艇協會ICF（International Canoe Federation）於YouTube平台上進行賽事直播；15日已經抵達斯洛伐克的張筑涵表示，全運會競賽種類是靜水項目，已經1個多月沒有在激流場地訓練，希望能在這幾天把握機會迅速抓回感覺。

她也提到，斯洛伐克天氣涼爽，很適合划船，非常享受在真正的激流場地訓練，期許這次比賽能保持平常心，做好每一個細節。

運動局指出，張筑涵曾於2019輕艇激流世錦賽拉塞烏杜爾赫利站拿下個人最佳成績，以排名進入2020東京奧運，成為台灣第一人輕艇奧運選手，東奧結束後，睽違4年再度代表台中市參加全國運動會輕艇競速、龍舟、靜水障礙等7個項目，共獲2金3銀2銅，個人在全運會的獎牌紀錄也累積到了9金7銀4銅。

運動局也表示，市長盧秀燕上任後積極推動輕艇及划船運動，除購置器材設備、改善豐原區軟埤仔溪水域環境，作為輕艇選手訓練、比賽場地，也不定期舉辦輕艇體驗活動，帶動台中輕艇運動風氣；並協助輕艇、划船選手前往南投集訓，增加不同水域的實戰經驗、支持選手相關訓練資源，扎根台中輕艇及划船運動發展。

張筑涵 全運會 布拉

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