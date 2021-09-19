快訊

陸禁我釋迦蓮霧…陳吉仲宣布砸10億元救市 恐向WTO提訴訟

年邁姊要找80歲弟 警方破門發現獨居男已成白骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排球／季軍戰沒躍過長城 中華隊亞錦賽第4平隊史最佳

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華隊亞錦賽第4平隊史最佳。 FIVB ASIA
中華隊亞錦賽第4平隊史最佳。 FIVB ASIA

相隔24年重返男排亞錦賽最終4強，中華隊今天挑戰隊史第一面獎牌差了一步，面對季軍戰對手中國大陸隊以直落三敗陣，殿軍成績仍追平隊史最佳紀錄。

兩年一度的男排亞錦賽今年落腳日本千葉縣，集訓一個月出征的中華隊預賽3戰全勝晉級，8強複賽首戰延續連勝，和衛冕軍伊朗隊雙雙提前晉級，至少追平1983年和1997年的4強成績。

8強複賽最終戰，中華隊不敵伊朗，以分組第2晉級4強，昨天面對地主日本4局敗陣，落入今天季軍戰；最終戰碰隊史3度奪冠的大陸，中華隊第一局下場就連失5分，中段雖急起直追，一度將差距縮小到16：18，但大陸一波7：0攻勢拉開優勢，以25：17先下一城。

第二局中華隊第一次技術暫停前還緊咬比數，但7：7後再被大陸一波帶走，以16：25讓出第二局，加上第三局也沒能突破，最終以17：25結束今年亞錦賽旅程，在16支參賽隊伍中以第4名作收。

尋求連霸的伊朗將和地主日本爭冠，兩隊也提前取得明年世界錦標賽門票。

中華隊

延伸閱讀

排球／亞錦賽4強賽不敵日本 中華隊明戰中國爭第3名

排球／中華隊不敵伊朗 明戰地主拚亞錦賽紀錄

排球／力退巴基斯坦 中華隊瞄準亞錦賽4強

男排／中華隊逆轉南韓 分組賽3連勝取龍頭晉8強

相關新聞

排球／季軍戰沒躍過長城 中華隊亞錦賽第4平隊史最佳

相隔24年重返男排亞錦賽最終4強，中華隊今天挑戰隊史第一面獎牌差了一步，面對季軍戰對手中國大陸隊以直落三敗陣，殿軍成績仍...

順澤宮帽再發神威 挪威鐵人三項好手伊登又奪世界冠軍

挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍時，他頭上戴著印著彰化「埔鹽順澤宮」...

排球／中華男排今對陸爭亞錦賽銅牌

亞洲排球錦標賽中華男排隊在日前闖進四強後，已追平隊史最佳紀錄，昨天四強賽遭遇地主日本隊，與對手一路糾纏四局後，仍以十六比...

PGA／飛塔錦標賽第3輪 潘政琮排名攀升暫並列第9

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA飛塔錦標賽第3輪揮出67桿，3回合打出低於標準10桿的206桿，排名攀升至並列第9。美...

全運會／林昀儒男單金牌戰1球奪冠 與鄭怡靜皆3金

新北市全運會桌球賽事在昨天落幕，我國奧運混雙銅牌好手林昀儒、鄭怡靜昨天在男、女單分頭進擊，其中林昀儒在男單金牌戰僅打一球...

排球／亞錦賽4強賽不敵日本 中華隊明戰中國爭第3名

亞洲排球錦標賽4強賽，中華男排隊在今天遭遇地主日本隊，儘管在4局賽事中與日本隊不斷拉鋸，但最終仍是以16：25、25：2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。