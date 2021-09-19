排球／季軍戰沒躍過長城 中華隊亞錦賽第4平隊史最佳

相隔24年重返男排亞錦賽最終4強，中華隊今天挑戰隊史第一面獎牌差了一步，面對季軍戰對手中國大陸隊以直落三敗陣，殿軍成績仍追平隊史最佳紀錄。

兩年一度的男排亞錦賽今年落腳日本千葉縣，集訓一個月出征的中華隊預賽3戰全勝晉級，8強複賽首戰延續連勝，和衛冕軍伊朗隊雙雙提前晉級，至少追平1983年和1997年的4強成績。

8強複賽最終戰，中華隊不敵伊朗，以分組第2晉級4強，昨天面對地主日本4局敗陣，落入今天季軍戰；最終戰碰隊史3度奪冠的大陸，中華隊第一局下場就連失5分，中段雖急起直追，一度將差距縮小到16：18，但大陸一波7：0攻勢拉開優勢，以25：17先下一城。

第二局中華隊第一次技術暫停前還緊咬比數，但7：7後再被大陸一波帶走，以16：25讓出第二局，加上第三局也沒能突破，最終以17：25結束今年亞錦賽旅程，在16支參賽隊伍中以第4名作收。

尋求連霸的伊朗將和地主日本爭冠，兩隊也提前取得明年世界錦標賽門票。