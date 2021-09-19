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PGA／飛塔錦標賽第3輪 潘政琮排名攀升暫並列第9

中央社 / 台北19日電
潘政琮。 法新社
潘政琮。 法新社

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA飛塔錦標賽第3輪揮出67桿，3回合打出低於標準10桿的206桿，排名攀升至並列第9。美國選手諾斯與麥尼萊同以總桿數202桿，並列領先。

2021-2022美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）新球季由飛塔錦標賽揭開序幕，今天在美國加州展開第3回合賽事。

台灣選手潘政琮與俞俊安本週同場競技，潘政琮以兩輪139桿晉級；俞俊安第2輪大爆桿，兩輪合計149桿，遭到淘汰。

潘政琮今天第3輪從第1洞出發，前9洞就抓下2鳥，轉場後手感繼續加溫，再添3鳥入袋，以67桿繳卡，連2輪零柏忌的演出，3輪合計206桿，排名大幅前進15名，目前暫時並列第9。

賽前獨居領先的美國選手麥尼萊（MaverickMcNealy）今天表現起伏，以70桿繳卡，被在第3輪第5至9洞連抓5鳥的諾斯（Jim Knous）追上，兩人同以低於標準14桿的202桿，暫時並列第一，與第3名之間仍有2桿之差。

潘政琮 高爾夫

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