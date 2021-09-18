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排球／亞錦賽4強賽不敵日本 中華隊明戰中國爭第3名

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

亞洲排球錦標賽4強賽，中華男排隊在今天遭遇地主日本隊，儘管在4局賽事中與日本隊不斷拉鋸，但最終仍是以16：25、25：22、21：25、20：25敗下陣來，明天將與中國大陸隊力拚第3名以及改寫隊史最佳戰績。

面對地主日本，中華隊在首局前段還與對手一路拉鋸，不過日本隊在局中連續幾波攻勢得手後，將差距一度擴大到8分，並以25：16先下一城。

第2局中華隊在逐漸適應日本隊攻勢後，一度取得10：8領先，不過日本隊接下來幾次殺球中華隊都未能攔下，被拉出一波3：0逆轉，但中華隊隨後靠著攔網與發球得分，再度取得19：17領先，並以24：21取得3個局點，雖然第一個局點遭到日本化解，但靠著劉鴻敏的攔網，以25：22扳平戰局。

第3局日本隊攻勢再起，並以25：22搶先聽牌，第4局中華隊在比賽中段靠著張育陞發球與劉鴻敏、林宜暉的殺球得分，反取得15：13領先，但日本東奧國手石川祐希幾次精采的撥球與殺球，幫助日本隊再要回領先優勢，並靠著再見攔網以25：20勝出，搶下冠軍賽門票。

中華隊在不敵日本隊後，雖然無緣爭冠以及世錦賽門票，但明天季軍戰將遭遇中國大陸隊，仍有機會改寫我國在亞錦賽的最佳戰績。

中華隊 排球 世錦賽

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