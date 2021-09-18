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桌球／化解6個局點全運奪金 鄭怡靜：最完美的句點

中央社 / 台北18日電

台灣桌球一姐鄭怡靜，今天在110年全國運動會桌球女單金牌戰，第4局化解對手劉馨尹6個局點，最終以4比0擊敗對手奪金，她自認，這是她今年全運會打最好的一局。

110年全國運動會桌球項目，今天在板橋體育館進行男、女單金牌戰，代表台北市的鄭怡靜在女單金牌戰第4局，在5比10落後下演出大逆轉，最終以13比11順利關門，也拿下她在本屆全運會所摘下的第3金。

談到最後1局戰況，鄭怡靜表示，比賽中有起伏、有落後都很正常，但當下她沒打算放棄，「因為再多打一局，對體力都是負擔。」

鄭怡靜說，當下她知道對手一定很想趕快拿下，她就是把心態放輕鬆，一顆一顆去追，且她每追1分，對手心情也會再起變化，最後她成功以直落四擊敗對手封后，「很開心自己有做到。」

指導教練鄭佳奇認為，歷經奧運洗禮，鄭怡靜的心態變得更成熟，臨場也更沉穩，對於愛徒的轉變，她說：「有感動，也覺得她很棒。」

鄭怡靜承認，金牌戰的第4局，是她自認今年全運會打得最棒的一局，能用最佳表現奪金，她也笑說：「這是最完美的句點。」

今年全運會鄭怡靜共拿下女團、混雙與女單3面金牌，僅和林珈芝聯手的女雙摘銅，差點就4金通包，她灑脫地說，女雙沒有奪金固然可惜，但也只是美中不足，「至少女雙我還是打得很開心。」

鄭怡靜 全運會 桌球

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