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全運會／化解對手6局點摘金 鄭怡靜畫完美句點

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
鄭怡靜這次全運會拿下3金、1銅。圖／110全運會提供
鄭怡靜這次全運會拿下3金、1銅。圖／110全運會提供

全運會桌球賽事在今天落幕，壓軸登場的女單決賽由代表台北市的一姐鄭怡靜出戰新北市劉馨尹，儘管整場比賽兩人一路拉鋸，鄭怡靜仍是靠著第4局化解對手6個局點，以11：6、12：10、11：8、13：11直落四取勝，拿下個人本屆賽事第3面金牌。

鄭怡靜在女團、混雙摘金，女雙則是拿下銅牌後，這兩天的女單賽事也一路過關斬將，包括在4強賽面對老將黃怡樺，在首局被對手搶先拿下的情況下，仍是以局數4：1勝出，挺進到金牌戰。

金牌戰面對新北市劉馨尹，鄭怡靜4局打得都不算輕鬆，在第2、4局都被對手取得局點，不過她也都能頂住壓力取勝，包括第4局一度陷入5：10落後，不過隨後卻連續化解6個局點，最終以直落四拿下金牌。

談到第4局的關鍵表現，鄭怡靜認為兩人在心態上的差異是關鍵，「因為她0：3落後，一定想要搶下這一局，但我就是一分一分來打，當我開始追分時她的心態可能就有些變化，不過我還是保持平靜。」

鄭怡靜也認為，第4局的賽事是她這次全運會打得最滿意的一局，算是為本屆賽事畫下完美句點，「接下來可能會先休息一下，做個全身健康檢查後再投入訓練，也希望能夠放一周的假好好放鬆或出去走走。」

而鄭怡靜的休假請求也獲得教練鄭佳奇的允諾，她認為鄭怡靜在經過奧運奪銅的洗禮後，心態上確實比過去更加穩定，「即使落後，她也都還能保持著可以贏下來的心情。」

鄭怡靜在女單摘金。圖／110全運會提供
鄭怡靜在女單摘金。圖／110全運會提供

鄭怡靜 全運會 桌球

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