拔河世錦賽19日登場 中華隊女將公開組先奪冠

中華女子拔河代表隊今天在2021世界拔河錦標賽540公斤公開組奪冠，替明天登場的錦標賽注入一劑強心針，也朝3連霸之路邁進。

2021世界室外拔河錦標賽9月15日起，在西班牙畢爾包登場，排名前5的隊伍，將可取得明年10月在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行的世界運動會拔河賽資格。

過往世錦賽登場前，都會舉辦具熱身性質的公開組賽事，參賽隊伍以俱樂部為主，中華隊今年派出12名女將參賽。拔河協會秘書長卓耀鵬表示，這次公開組與錦標賽的陣容會微幅調整，希望以最佳狀態迎戰今年世錦賽。

台灣過去在世界室外拔河世錦賽女子540公斤量級締造2連霸，卓耀鵬強調，今年主要目標仍是搶下世界運動會拔河項目的參賽門票，至於是否能夠連莊后座反倒不是那麼重要。

今年世錦賽公開組僅6隊參賽，而明天登場的錦標組則有10隊。卓耀鵬表示，拔河世錦賽預賽採小組循環，此外包括巴斯克、瑞士與荷蘭近年來進步神速，預料都將是台灣勁敵。