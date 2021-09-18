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全運會／金牌戰對手傷退 林昀儒只打一球就摘金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林昀儒全運會摘金。 110全國運動會提供
林昀儒全運會摘金。 110全國運動會提供

全運會桌球男子單打金牌戰，由代表台北市的林昀儒迎戰澎湖縣黃毓仁，不過黃毓仁在4強賽腰部就受傷的情況下，最終僅打一球就傷退，讓林昀儒勝出，拿下今年個人第3面金牌。

林昀儒在昨天與鄭怡靜攜手拿下混雙金牌後，全運會已進帳2金、1銀，而昨天他接續在單打賽事登場，並且連拿2勝後晉級4強，今天在4強賽以4：2擊敗台南市楊子儀後，達成全運會4項賽事都打進決賽的目標。

至於林昀儒金牌戰的對手則是4強賽以4：3逆轉擊敗桃園市賴啟鑑的黃毓仁，不過黃毓仁在該場比賽第4局也發生腰部受傷的狀況，讓他連轉動腰部都感到相當不適，甚至無法呼吸，最終也決定在金牌戰打完第一局第一球後退賽。

對於無法以最佳狀態與林昀儒較量，黃毓仁賽後也坦言可惜，不過他表示今年全運會他個人已打了近25場比賽，身體確實有點疲憊，「雖然遇到世界級的選手還是想要較量一下，但還是要以身體為重。」

而林昀儒在兵不血刃的拿下金牌後，則稱心情是喜悅與可惜都有，對於連續兩屆全運會都以3金、1銀成績作收，他坦言是還可以接受的結果，而接下來他也將在26日飛往歐洲處理參與職業聯賽的簽證，下一次出賽可能將是11月底的世錦賽

儘管距離下一場比賽還有一段時間，但林昀儒也透露將不會因此鬆懈，明天也會繼續維持練球，也沒有計劃在中秋連假與家人一起烤肉。

林昀儒 全運會 世錦賽

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