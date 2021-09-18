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受母公司波及 中超強隊廣州恆大面臨存續危機

中央社 / 北京18日電

恆大集團遭遇財務危機，連帶衝擊中國職業足球傳統強隊廣州恆大。中國體育媒體報導，廣州恆大高層日前告知中超高層要「做好最壞準備」，代表廣州恆大可能面臨破產解散的危機。

綜合新浪體育報導及中國足球專業網站訊息，在面臨解散危機下，廣州恆大將於23日前往位在廣東番禺的新基地集訓，以因應之後舉行的足協杯賽事。但接獲這項集訓通知的是球員，至於總教練能否參加集訓，目前尚屬未知數。

根據報導，廣州恆大隊目前薪水發放仍然正常，但球員卻「非常迷茫」，且四處打聽消息。之前隊員們甚至懷疑，23日還需不需要集訓。

報導指出，廣州恆大總經理日前到北京會見中國足球協會超級聯賽（中超）高層，把恆大的現況「一五一十地說了」，讓中國足協和中超清楚恆大面臨的「殘酷現實」，同時也做好最壞準備，也就是萬一12月登場的第2階段賽事「打不了怎麼辦」。

有中國專業球評認為，廣州恆大已經向中超方面攤牌，讓中超做好廣州恆大中途可能退出聯賽的準備。

但根據報導，廣州恒大足球學校原訂9月29日至10月7日舉辦的「恒大星耀杯」青少年足球邀請賽，截至目前仍持續接受報名，尚未生變。

廣州恆大是中超傳統強隊，在中國球迷人數眾多，隊史上曾8次奪得中超冠軍，2次亞洲聯賽冠軍，被形容為中超的形象。中國職業足球界人士擔心，如果廣州恆大果真破產解散，勢必影響中超的長遠發展。

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