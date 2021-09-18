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網球／「是時候踢走三巨頭了」 南非黑馬盼新世代接管網壇

聯合新聞網 / 綜合報導
南非好手哈里斯。 美聯社
南非好手哈里斯。 美聯社

24歲的南非黑馬哈里斯（Lloyd Harris）在剛落幕的美國網球公開賽生涯首闖大滿貫八強，近日他受訪時直言：「是時候踢走三巨頭，讓年輕一代接替他們的位置了。」

自2003年溫網以來，三巨頭已經贏得73座大滿貫中的60座。其中2006、2007、2008、2011、2012、2017、2018、2019年的大滿貫冠軍得主更都由三巨頭包辦。

不過隨著三巨頭年齡漸長，費德勒（Roger Federer）近年因傷所苦，納達爾（Rafael Nadal）在法網後也受傷決定提前結束今年賽季，當今世界球王約克維奇（Novak Djokovic）的年度金滿貫夢想也陸續遭德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev）、俄羅斯一哥梅徳維夫（Daniil Medvedev）粉碎，網壇新世代開始嶄露頭角，現在已非過去由三巨頭壟斷的時代了。

「瑞士特快車」費德勒。 美聯社
「瑞士特快車」費德勒。 美聯社

「西班牙蠻牛」納達爾。 路透
「西班牙蠻牛」納達爾。 路透

塞爾維亞世界球王約克維奇。 美聯社
塞爾維亞世界球王約克維奇。 美聯社

今年美網男單決賽中，梅徳維夫以直落三擊敗約克維奇奪冠，對此哈里斯說：「雖然約克維奇依舊很強大，但三巨頭時代已出現裂痕，梅徳維夫那天表現勢不可擋，這是網壇的新變化。」

哈里斯表示，目前世界前50名的選手中，有許多年輕球員，並舉出澤瑞夫今年在奧運拿下金牌梅德維夫贏得大師賽冠軍，「年輕世代真的挺過來了。」

此外，他也提到阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、魯德（Casper Ruud）、胡卡奇（Hubert Hurkacz）等人今年賽季的優異表現，他說：「很高興看到我這一代球員有這樣的進步，是時候踢走三巨頭，讓年輕一代接替他們的位置了。」

哈里斯至今雖未得過ATP巡迴賽冠軍，但他在美網首次闖進八強，創下他個人在大滿貫的最佳成績，在最新的ATP排名中也竄升15名，躍身至生涯新高的世界第31。

奧運 金牌 約克維奇 澤瑞夫 納達爾 費德勒 梅德維夫

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