羽球／戴資穎腳下功夫了得！ 羽球當毽子踢笑稱「我是比賽型選手」

我國世界球后戴資穎時常在社群軟體與粉絲分享生活日常，昨天她在IG放上與飲料廠商合作的「踢毽子挑戰」影片，只見她大展腳下功夫、靈活移動，把羽球當毽子一共踢了14下，粉絲紛紛留言：「太厲害了」、「還後踢！！！我合理懷疑妳上輩子是足球員」。

戴資穎昨在個人IG發文：「大家以前都有踢過毽子吧？但沒有用羽球當過毽子對嗎？趕快來踢看看，看你可以踢幾下。」除了邀請球迷們一起挑戰，她也提到自己是「比賽型球員」，在留言區寫道：「以前沒有錄影的時候，從來沒超過10下。」影片一出，已吸引超過20萬人觀看。

近日戴資穎也向球迷透露，自己在東京奧運拿下的銀牌、2018雅加達亞運金牌以及2014仁川亞運銅牌未來都會放在位於高雄左營的個人概念店中展示。