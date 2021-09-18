快訊

台中漢翔航空1男遭電擊一度無生命跡象 送醫搶救恢復心跳

可分解塑膠真環保嗎？掩埋實驗開箱 容器5個月後完好強韌

羽球／戴資穎腳下功夫了得！ 羽球當毽子踢笑稱「我是比賽型選手」

聯合新聞網 / 綜合報導
世界球后戴資穎不只會打羽球，靈活的腳步讓他連「羽球當毽子來踢」都很行。 記者余承翰／攝影
世界球后戴資穎不只會打羽球，靈活的腳步讓他連「羽球當毽子來踢」都很行。 記者余承翰／攝影

我國世界球后戴資穎時常在社群軟體與粉絲分享生活日常，昨天她在IG放上與飲料廠商合作的「踢毽子挑戰」影片，只見她大展腳下功夫、靈活移動，把羽球當毽子一共踢了14下，粉絲紛紛留言：「太厲害了」、「還後踢！！！我合理懷疑妳上輩子是足球員」。

戴資穎昨在個人IG發文：「大家以前都有踢過毽子吧？但沒有用羽球當過毽子對嗎？趕快來踢看看，看你可以踢幾下。」除了邀請球迷們一起挑戰，她也提到自己是「比賽型球員」，在留言區寫道：「以前沒有錄影的時候，從來沒超過10下。」影片一出，已吸引超過20萬人觀看。

近日戴資穎也向球迷透露，自己在東京奧運拿下的銀牌、2018雅加達亞運金牌以及2014仁川亞運銅牌未來都會放在位於高雄左營的個人概念店中展示。

金牌 戴資穎 羽球

相關新聞

羽球／戴資穎腳下功夫了得！ 羽球當毽子踢笑稱「我是比賽型選手」

我國世界球后戴資穎時常在社群軟體與粉絲分享生活日常，昨天她在IG放上與飲料廠商合作的「踢毽子挑戰」影片，只見她大展腳下功夫、靈活移動，把羽球當毽子一共踢了14下，粉絲紛紛留言：「太厲害了」、「還後踢！！！我合理懷疑妳上輩子是足球員」。

疫情下戴口罩運動 教練：鼻吸嘴吐循序漸進

戴口罩運動成為疫情時代新風貌。體適能教練提醒，必須調整強度和節奏，約需循序漸進調整2到3週，心肺運動可採「鼻吸嘴吐」原則...

全運會／林昀儒、鄭怡靜桌球混雙摘金

在東京奧運拿下桌球混雙銅牌後，鄭怡靜、林昀儒昨天在全運會混雙賽事再度合拍，並在四場比賽僅失一局，幫台北市拿下一面金牌，而...

影／女王頭雷射引燃全運會聖火 侯友宜：延續東奧熱血

110年全國運動會聖火今晚在新北野柳地質公園正式引燃，結合賽會LOGO新北地標女王頭意象，設計從野柳女王頭放射絢麗光芒，...

排球／中華隊不敵伊朗 明戰地主拚亞錦賽紀錄

2021亞洲排球錦標賽中華男排在昨天擊敗巴基斯坦拿下4強賽門票後，昨天的8強分組賽最後一戰面對人高馬大的伊朗，最終以10...

全運會／奧運後再合拍 林昀儒、鄭怡靜混雙摘金

今年在東京奧運拿下桌球混雙銅牌的我國好手林昀儒、鄭怡靜，今天在全運會混雙賽事再度合拍，兩人代表台北市出征一路過關斬將，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。