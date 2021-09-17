快訊

中職／龍王燃燒！王維中7.2局無失分 等到鞏冠開轟摘勝

共同富裕伸向香港？傳中國官員要港商「守規矩、回饋社會」

排球／中華隊不敵伊朗 明戰地主拚亞錦賽紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

2021亞洲排球錦標賽中華男排在昨天擊敗巴基斯坦拿下4強賽門票後，昨天的8強分組賽最後一戰面對人高馬大的伊朗，最終以10：25、23：25、11：25直落三敗北，今天4強賽將迎戰地主日本，力拚刷新隊史最佳戰績。

中華男排過去曾在1983年與1997年闖進亞錦賽4強賽，上屆則是以第5名成績作收，今年在分組賽擊敗南韓收下3連勝晉級8強分組賽後，中華隊先是在首戰以3：1擊敗巴基斯坦，加上帶著預賽的1勝，與同為2連勝的伊朗攜手晉級到4強賽。

而今天的8強分組賽最後一戰，中華隊則是與伊朗強碰，此戰也將決定4強賽的對手，面對人高馬大的伊朗，儘管中華隊一度在第二局與對手拉鋸，但最終仍是以直落三敗下陣來。

中華隊在拿下2勝1敗後，以F組第2名晉級到4強賽，伊朗則是F組第1名，至於E組前兩名則分別為日本與中國大陸，也代表我國將會在明天4強賽遭遇地主日本，如能取勝將改寫我國在亞錦賽的最佳成績，並且以前兩名取得世錦賽門票，我國前一次在世錦賽亮相已必須追溯到1986年，該年我國以第15名成績作收。

中華隊 世錦賽 排球

延伸閱讀

排球／中華男排不敵伊朗吞首敗 分組第2晉級4強

排球／力退巴基斯坦 中華隊瞄準亞錦賽4強

男排／中華隊逆轉南韓 分組賽3連勝取龍頭晉8強

男排／亞錦賽開胡 中華隊直落3退哈薩克

相關新聞

影／女王頭雷射引燃全運會聖火 侯友宜：延續東奧熱血

110年全國運動會聖火今晚在新北野柳地質公園正式引燃，結合賽會LOGO新北地標女王頭意象，設計從野柳女王頭放射絢麗光芒，...

全運會／奧運後再合拍 林昀儒、鄭怡靜混雙摘金

今年在東京奧運拿下桌球混雙銅牌的我國好手林昀儒、鄭怡靜，今天在全運會混雙賽事再度合拍，兩人代表台北市出征一路過關斬將，在...

排球／中華男排不敵伊朗吞首敗 分組第2晉級4強

台灣男子排球代表隊今天在2021亞洲男子排球錦標賽複賽最後一役，以0比3不敵上屆冠軍伊朗，吞下本屆男排亞錦賽首敗，仍以分...

排球／中華隊不敵伊朗 明戰地主拚亞錦賽紀錄

2021亞洲排球錦標賽中華男排在昨天擊敗巴基斯坦拿下4強賽門票後，昨天的8強分組賽最後一戰面對人高馬大的伊朗，最終以10...

中信高球邀請賽／賽事邁入第10年 比洞一對一爭鋒

中國信託銀行自二○一二年舉辦女子職業賽事至今年邁入第十年，並將首度改為邀請賽方式，由卅二名台巡賽好手透過比洞賽一對一爭鋒...

排球／中華男排隔24年重返亞錦賽4強

男排亞錦賽先打下預賽三連勝，中華隊昨天八強複賽首戰再以三比一力退巴基斯坦隊，加上同組的衛冕軍伊朗隊也是兩勝在手，兩隊今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。