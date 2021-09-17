排球／中華隊不敵伊朗 明戰地主拚亞錦賽紀錄

2021亞洲排球錦標賽中華男排在昨天擊敗巴基斯坦拿下4強賽門票後，昨天的8強分組賽最後一戰面對人高馬大的伊朗，最終以10：25、23：25、11：25直落三敗北，今天4強賽將迎戰地主日本，力拚刷新隊史最佳戰績。

中華男排過去曾在1983年與1997年闖進亞錦賽4強賽，上屆則是以第5名成績作收，今年在分組賽擊敗南韓收下3連勝晉級8強分組賽後，中華隊先是在首戰以3：1擊敗巴基斯坦，加上帶著預賽的1勝，與同為2連勝的伊朗攜手晉級到4強賽。

而今天的8強分組賽最後一戰，中華隊則是與伊朗強碰，此戰也將決定4強賽的對手，面對人高馬大的伊朗，儘管中華隊一度在第二局與對手拉鋸，但最終仍是以直落三敗下陣來。

中華隊在拿下2勝1敗後，以F組第2名晉級到4強賽，伊朗則是F組第1名，至於E組前兩名則分別為日本與中國大陸，也代表我國將會在明天4強賽遭遇地主日本，如能取勝將改寫我國在亞錦賽的最佳成績，並且以前兩名取得世錦賽門票，我國前一次在世錦賽亮相已必須追溯到1986年，該年我國以第15名成績作收。