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鄭怡靜賽前不說話凝殺氣 全運桌球混雙輕鬆摘金

中央社 / 台北17日電

比賽前半個小時，台灣桌球一姐鄭怡靜往往不苟言笑，為了培養比賽時的殺氣，而她與林昀儒在110年全國運動會桌球混雙金牌戰以4比0輕鬆摘金，拿下本屆個人第2面金牌。

110年新北全國運動會桌球項目，今天在板橋體育館進行混雙金牌戰，結束後則緊接著進行男、女單賽程。代表台北市的鄭怡靜與林昀儒這組奧運銅牌組合，以絕對優勢擊敗新北市的鄭先知與呂柏賢。

鄭怡靜賽前往往一臉凝重，臉上彷彿寫著「生人勿近」4個大字，賽後她才解釋，這是她準備比賽的習慣，除了腦中在思考比賽戰術，另一方面也是培養自己的殺氣，「想著如何一上場就殺死對手。」

身旁的教練鄭佳奇也很清楚愛徒習慣，因此除非有特別要提醒的事項，否則她也不會輕易打斷鄭怡靜賽前的「儀式」。

鄭怡靜則爆料，一開始她和林昀儒合作時，對方不太了解她的習慣，比賽前總會跟她搭話，「一開始我的確有些不適應，不過後來知道，他是想把話跟狀況說清楚，後來我也習慣了。」

有趣的是，林昀儒卻從來都不覺得「姊姊」賽前臉色特別難看，他說：「還好吧。」但他也承認，其實單打前他也不喜歡別人打擾，「有時候比賽比較重要，我也會很長一段時間不跟人說話。」

鄭怡靜 林昀儒 桌球

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