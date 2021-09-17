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林昀儒文武雙全 球技出眾投資理財一把罩

中央社 / 台北17日電

台灣桌球界的「國民金孫」林昀儒今天在110年全國運動會桌球混雙奪金，拿下本屆個人第2金，球技出色的他投資理財也是一把罩，去年光是股票操作獲利就達50%。

110年全國運動會桌球賽事今天在板橋體育館進行混雙決賽，代表台北市的林昀儒與「一姐」鄭怡靜聯手，金牌戰以4比0橫掃新北市的鄭先知與呂柏賢奪金。

台北市1面金牌獎金新台幣30萬，這次全運會林昀儒就拿下2金、1銀，目前獎金已累積67萬，明天男單若能連霸，還可額外加碼，事實上除比賽獎金外，他也早早學著如何投資理財，除股票之外，他也在嘉義添購全新店面，預計2年後可交屋。

去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，沒有比賽可打的林昀儒，和身旁的物理治療師學習如何操作股票，而林昀儒在短短一年內，股票獲利就已達到50%，非常驚人。

當問到林昀儒的股票操作秘訣時，他賣起關子來，比了一下一旁的物理治療師說：「都是他教我的。」不過他也承認，他不太喜歡單純存股、領股利、股息的穩健模式，反倒是有爆發力的短線投資更吸引他。

林昀儒的股票專戶裡，當初僅有150萬，他的父親林學宜表示，兒子的獎金他們基本上不太過問，都讓兒子自己作主，他們最多從旁建議，不過購買股票的本金僅限150萬，沒想到如今兒子帳戶裡的金額已超過200萬，連他都感到有些驚訝。

林昀儒 桌球 全運會

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