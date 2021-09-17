排球／中華男排不敵伊朗吞首敗 分組第2晉級4強
台灣男子排球代表隊今天在2021亞洲男子排球錦標賽複賽最後一役，以0比3不敵上屆冠軍伊朗，吞下本屆男排亞錦賽首敗，仍以分組排名第2挺進4強。
2021亞洲男子排球錦標賽今年在日本千葉登場，台灣男子代表隊在首輪分組預賽以3連勝之姿取得第1、並帶著1勝優勢挺進次輪複賽，昨天再以3比1轟下巴基斯坦，與伊朗雙雙提前晉級4強，今天輸贏僅攸關分組排名。
包括今年在內，台灣在男排亞錦賽隊史共3度闖進4強，上一次則得回溯至1997年卡達杜哈男排亞錦賽，而台灣隊前2次晉級4強，最終都名列第4，每每都與獎牌擦身而過。
近年崛起的伊朗男排，在過去5屆男排亞錦賽就包辦3冠、1亞，也是今年的頭號種子，台灣隊今天首局先以10比25棄守，次局則和對手一路鏖戰至20比20，最終以23比25惜敗，總局數也以0比2落後。
決勝局台灣隊反撲無力，一度以6比17大幅落後，氣勢也一瀉千里，最後再以11比25丟掉最後一局，總局數以0比3不敵對手，排名也落居分組第2。
台灣隊4強賽對手，將視稍晚日本與澳洲之戰的結果而定，屆時將對上E組排名龍頭球隊。
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