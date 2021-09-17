全運會／奧運後再合拍 林昀儒、鄭怡靜混雙摘金

今年在東京奧運拿下桌球混雙銅牌的我國好手林昀儒、鄭怡靜，今天在全運會混雙賽事再度合拍，兩人代表台北市出征一路過關斬將，在金牌戰遭遇新北市鄭先知／呂柏賢，最終僅花20分鐘就以直落四勝出摘金。

林昀儒在今年全運會已經拿下男雙金牌與男團銀牌後，今天的混雙與鄭怡靜再度攜手出擊，兩人從16強賽一路過關斬將，直到決賽前僅失掉1局，展現壓倒性實力，而金牌戰他們則是碰上另一名東奧國手鄭先知與她的搭擋呂柏賢。

林昀儒／鄭怡靜在首局輕鬆拿下後，第二局呂柏賢／鄭先知一度打出6：1得開局攻勢，不過林昀儒／鄭怡靜隨後逆轉戰局，並在接下來兩局都取得壓倒性的優勢，最終以直落四拿下金牌，而兩人稍晚將轉戰單打賽場，繼續力拚獎牌。

鄭先知在拿下混雙銀牌後，明天晚上就將搭機前往卡達參加公開賽以及之後的亞錦賽，在今年全運會以兩銀成績作收後，她也自評算是達標，她透露在東京奧運返台到全運會前其實沒有太多的系統訓練，就連混雙搭搭檔呂柏賢也是在沒有經過練球的情況下就合拍出擊。

對於接下來馬上又要出國參賽，直到10月6日才會再度返台，回台後又將面臨隔離，鄭先知也坦言，確實希望能夠在不影響國內防疫機制的情況下，運動員能獲得一些協助來維持狀態。