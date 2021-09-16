網球／過長如廁暫停時間頻惹議 ATP將祭更嚴格規範

英國網球名將莫瑞在今年美國公開賽指控對手西西帕斯在比賽中搞「廁所拖延戰術」，引發議論；男網協會消息人士表示，當局計畫對關鍵時刻如廁暫停以及傷停時間祭出更嚴格規定。

排名高居世界第3的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在美網首輪鏖戰5盤擊退墨瑞（Andy Murray），但因在第5盤開始前到廁所8分鐘，被莫瑞質疑搞拖延戰術，影響比賽結果。

西西帕斯否認指控，表示比賽規定並無限制如廁暫停的時間長短。

主管男網的世界職業網球協會（ATP）消息人士告訴路透社，希望在下個賽季於明年1月開始前，針對如廁暫停和場上傷停祭出更嚴格的規範。

西西帕斯在美網次輪比賽輸掉第3盤後，再度上演「充分利用」暫停時間戲碼，他在更衣室待了超過7分鐘才重返賽場，慘遭艾許球場（Arthur AsheStadium）球迷噓聲伺候。

消息人士說，如廁暫停時間現已變成一個大問題，這個問題存在已久，「但我們現正採取相當嚴肅的態度嘗試改變它」。

曾在2017年美網女單奪冠的美國好手史蒂芬斯（Sloane Stephens）為世界女子職業網球協會（WTA）球員理事會一員，她認為，過長如廁時間會被利用成比賽戰術，並呼籲主管機關改變規則。

女網協會則表示，總是對討論和不斷進化的規則持開放態度。

德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在辛辛那提網賽4強也曾抗議西西帕斯如廁時間太長，他奚落這位希臘同輩在美網的行為「令人不能容忍」。

不過，塞爾維亞籍世界球王約克維奇（NovakDjokovic）卻聲援西西帕斯。他說，「規則並不明確」，每個人的看法不盡相同。