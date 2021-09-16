桌球／登時尚雜誌變型男 小林同學只求「乾淨」

原本就是桌球「一哥」，林昀儒在東京奧運知名度大增，還獲得「小林同學」、「國民金孫」等外號，回台後也受邀擔任時尚雜誌模特兒，展現不同於球場的另一面，昨天釋出的幾張「型男」照就獲得熱烈迴響，連東奧奪下混雙銅牌的搭檔鄭怡靜都留言喊「閉眼都這麼好看的嗎」。

前天開始在板橋體育館出戰110年全運會的林昀儒，昨天先率台北市打下男團銀牌，今天再和搭檔「山豬」廖振珽連勝4場，完成另類的全運會男雙連霸；明天他就要和鄭怡靜聯手挑戰混雙金牌，最後登場的個人賽也不缺席，都有機會完成衛冕任務。

「小林同學」拍攝的時尚雜誌照片也有融入桌球元素，他表示過去也有些拍攝經驗，這次在拍攝沒遇什麼問題；他還透露，拍攝前也有和攝影師溝通，他只有一個訴求，「乾淨就好！」

林昀儒近日受時尚雜誌《GQ》邀請拍攝一系列的宣傳照，突破以往風格引粉絲暴動。 取自林昀儒IG

不只林昀儒，包括柔道「男神」楊勇緯、舉重「女神」郭婞淳、體操「鞍馬王子」李智凱和林昀儒今天男雙金牌戰對手莊智淵都成雜誌主角，林昀儒嘴甜說每人都有不同裝扮，「大家都帥！」

桌球「教父」莊智淵拍攝的時尚照上周就已釋出，他戴上粗框眼鏡，呈現的「文青」風格也大獲好評，40歲的他透露是家人鼓勵他接受不同面向的邀約，這些嘗試也是一種生活紀錄。

「給自己一點回憶，以後看到照片，整個（東奧）畫面就會串在一起，留給自己一些東西。」莊智淵說。