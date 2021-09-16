不給足球巨星面子！C羅新居「羊群太吵」 入住一週被迫搬家

C羅納度重返曼聯，全世界球迷同感興奮，他在曼徹斯特地位崇高，相信沒有人敢不給這位足球巨星面子，不過凡事也有例外，他與家人入住曼市近郊豪宅，不到一星期時間，竟然「被迫搬家」。

英國時間9月2日傍晚，C羅納度重返曼徹斯特，他在6人保安團護送下，一家人浩浩蕩蕩入住位於曼徹斯特近郊的7房豪宅。大宅面積達23公頃，接近維多利亞公園一半，物業內有一棟高科技健身大樓，設施包括泳池和按摩池等，樓價據指達600萬英鎊（約新台幣2.2億）。

看似完美的新居，可是C羅一家六口入住不到一個星期，便搬走了。

英國《太陽報》消息指出，「該物業十分美麗，也位於田園之中，但它太接近羊群，而它們在早上實在太吵雜了。」比起羊兒咩咩叫，更大問題是，「物業附設一條公眾步道，外人可從路口通過閘門望入住宅範圍。」

新家周圍的羊群是C羅決定搬家的主因之一。圖擷自 instagram

「C羅是個真正的職業球員，比賽後花很長時間休息和恢復，因此決定他和家人只好搬走。」當地不乏豪宅供應，C羅很快已找到另一7房新居，位置是更近卡寧頓訓練基地的柴郡，那兒同樣有游泳池，另有電影放映室，車房可容納4輛車，對C羅來說是少了點，不過最重要的是監視器、電閘和保安齊全，保安和隱私保障程度遠勝之前那間，就算樓價便宜一半只值300萬鎊（約新台幣1.1億），他亦完全不介意。

消息指，位於柴郡的新屋，與C羅首次加盟時入住時的舊居位置接近，令他更有「家的感覺」，「他的孩子們都在私校就讀，他希望當重返曼聯的熱潮過去，可以帶喬治娜到曼市遊玩，給她看看自己最喜歡的地方。」

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文章授權轉載自《香港01》