網球／多年勁敵成好友 莎娃、小威同框合影握手言和

日前在一年一度的「時尚奧斯卡」Met Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴），許多運動明星都受邀共襄盛舉，在眾多嘉賓享受之餘，沒想到竟迎來一場「世紀大和解」，已退休的網球女神莎拉波娃（Maria Sharapova）和多年勁敵小威廉斯（Serena Williams）在典禮上同框合影。

當晚莎拉波娃曬出和大小威廉絲姐妹的照片，可見三位選手眉開眼笑的表情相當愉悅，讓不少球迷大吃一驚，畢竟兩人多年來關係不和眾所皆知，2004年小威在溫網決賽輸給當時只有17歲的莎娃，賽後小威在休息室發飆：「我再也不會輸給那個賤人。」兩人的恩怨就此產生，小威也說到做到，在生涯對戰莎娃的成績為20勝2敗。

看來兩人在網壇上長達16年的競爭關係終於告一段落，球迷也在這場盛宴上等到兩人握手言和的證據。