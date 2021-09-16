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動滋券10月14日四階段開抽 僅限做運動、看比賽使用
配合行政院振興五倍券措施，教育部體育署推出加碼券動滋券2.0，在今天舉行「振興加碼挺運動 動滋券出擊再現」記者會，並邀請東京奧運網球國手盧彥勳擔任代言人，而今年也考量到運動場館業者和運動賽事受到疫情影響嚴重，動滋券將限於使用在「做運動」、「看比賽」。
今年教育部爭取10億元特別預算，將發放200萬份500元面額的動滋券，並配合經濟部建置振興券五倍券共通平台，將與其他部會加碼券由共通平台統一處理民眾登記、抽籤、中籤通知及查詢作業。
民眾將從9月22日至10月29日開放登記及勾選各類加碼券，動滋券預計在10月14日、21日、28日和11月4日進行抽籤，並於當天下午5點起進行中籤簡訊通知，民眾也可至共通平台查詢是否中籤。
對於今年動滋券將限於使用在「做運動」、「看比賽」使用上，教育部次長林騰蛟表示，去年動滋券民眾大多使用在添裝備上，不過在今年振興券加碼，讓民眾可以用於添裝備的情況下，鼓勵民眾將動滋券集中使用在做運動和看比賽等弱勢業別上，達成最好防疫就是運動的理念。
而擔任動滋券代言人的盧彥勳也表示，他日前曾前往中華職棒樂天桃猿隊主場開球，對於國內職業運動發展感到相當驚艷，也知道國內將有新職籃成立，希望能夠抽到動滋券帶著家人一起去看比賽。
動滋券將於抽籤後4日起至動滋網領券，第1、2周中籤民眾可於11月1日開始抵用，第3、4周中籤者則於11月11日開始抵用，使用期限將到111年6月30日，而動滋券也適用於賽事門票的預售上。
至於今年使用通路只要是符合「做運動」、「看比賽」相關服務之運動事業，皆可於23日起上動滋網登記註冊，經審核通過的店家即可收受動滋券，體育署也預估將會有超過5000家店家可收受動滋券。
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