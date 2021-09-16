桌球／拍下鄭怡靜組合 桃園女將首登頂喊意外

上屆全運會，桃園市桌球女將簡彤娟和于修婷打到女雙金牌戰，但沒能突破新北市的國泰學姊劉昱昕／陳思羽，今年簡彤娟改和黃歆出征女雙，不料「全運會限定」的組合一路闖關，4強賽更拍下台北市強敵鄭怡靜／林珈芝，金牌戰再直落四拍下另組北市組合李昱諄／王意如，迎接意外的「金」喜。

簡彤娟透露，4強設定原本只是贏下一局，「達標」後就繼續推進目標，最終以局數4：3奪勝的她笑說：「沒想要贏，但也沒想要輸，桃園的宗旨就是『開心就好』！」她也提到，對手壓力較大，是全場矚目焦點，自己沒包袱，更能放手去打。

金牌戰組合雖是不同縣市，不過都是國泰女將，簡彤娟5月全大運還和李昱諄攜手打下女雙金牌，全運會變對手，她賽前就有信心，她大笑說：「都贏她們（鄭怡靜／林珈芝）了，還能輸誰？」

第5度參加全運會的黃歆是第一次握到金牌，她坦言十分意外，「沒有想到，四強就想說會遇到這組，剛打前覺得會下風，打得有點綁手綁腳。」桃園昨天女團也在4強碰台北，她和簡彤娟決勝局握有大幅領先卻遭林珈芝／李昱諄逆轉，今天4強賽同樣打進決勝局，她有記取教訓，「告訴自己要主動一點！」