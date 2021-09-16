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桌球／林昀儒男雙寫連霸 搭檔山豬：隊友太強了！
昨天110年全運會的桌球男子團體賽雖「銀恨」，台北市今天馬上在男雙討回顏面，「小林同學」林昀儒和搭檔「山豬」廖振珽以局數4：2拍下高雄市師徒組合莊智淵／孫嘉宏，林昀儒寫下男雙連霸，廖振珽則是迎接生涯第一面全運會金牌。
雖是生涯第一金，「山豬」卻很淡定，他笑說：「隊友太強了，昨天那場（男團）比較有感覺，決勝點又是對上那麼有經驗的對手（莊智淵），今天真的隊友太強，沒什麼感覺。」
25歲的廖振珽和20歲的林昀儒從2018年底開始固定合作，19年還打進ITTF年終賽決賽，獲得亞軍成績；去年開始雖因新冠肺炎疫情少合體，熟悉度不減，今天4場比賽總共只掉3局。
「山豬」提到，當時和林昀儒開始搭檔是排名相近，這幾年林昀儒的進步可以用「神速」來形容，而且不只是東京奧運洗禮蛻變，「奧運前，就覺得他更成熟。」
林昀儒上屆全運會除男團奪銀，男雙、混雙和男單都帶回金牌，不過兩年前男雙搭檔是王泰崴，今年搭「山豬」照樣登頂。
林昀儒今年全運會同樣4個項目都參加，明天和東奧奪下混雙的鄭怡靜先攜手，接續就要迎接個人賽，他笑說沒有轉換問題，「奧運也一樣，差不多！」
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