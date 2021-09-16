快訊

獨角獸Gogoro宣布 以SPAC方式赴美掛牌上市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／林昀儒男雙寫連霸 搭檔山豬：隊友太強了！

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
林昀儒（左）和廖振珽摘下110年全運會桌球男雙金牌。記者邱德祥／攝影
林昀儒（左）和廖振珽摘下110年全運會桌球男雙金牌。記者邱德祥／攝影

昨天110年全運會的桌球男子團體賽雖「銀恨」，台北市今天馬上在男雙討回顏面，「小林同學」林昀儒和搭檔「山豬」廖振珽以局數4：2拍下高雄市師徒組合莊智淵／孫嘉宏，林昀儒寫下男雙連霸，廖振珽則是迎接生涯第一面全運會金牌。

雖是生涯第一金，「山豬」卻很淡定，他笑說：「隊友太強了，昨天那場（男團）比較有感覺，決勝點又是對上那麼有經驗的對手（莊智淵），今天真的隊友太強，沒什麼感覺。」

25歲的廖振珽和20歲的林昀儒從2018年底開始固定合作，19年還打進ITTF年終賽決賽，獲得亞軍成績；去年開始雖因新冠肺炎疫情少合體，熟悉度不減，今天4場比賽總共只掉3局。

「山豬」提到，當時和林昀儒開始搭檔是排名相近，這幾年林昀儒的進步可以用「神速」來形容，而且不只是東京奧運洗禮蛻變，「奧運前，就覺得他更成熟。」

林昀儒上屆全運會除男團奪銀，男雙、混雙和男單都帶回金牌，不過兩年前男雙搭檔是王泰崴，今年搭「山豬」照樣登頂。

林昀儒今年全運會同樣4個項目都參加，明天和東奧奪下混雙的鄭怡靜先攜手，接續就要迎接個人賽，他笑說沒有轉換問題，「奧運也一樣，差不多！」

林昀儒（左）和廖振珽摘下110年全運會桌球男雙金牌。記者邱德祥／攝影
林昀儒（左）和廖振珽摘下110年全運會桌球男雙金牌。記者邱德祥／攝影

林昀儒 全運會 廖振珽

延伸閱讀

桌球／林昀儒雜誌照粉絲讚「是哪位韓星?」 奧恰洛也來留言

桌球／5金牌點遭莊智淵逆轉 廖振珽：學到很多

桌球／全運會團體賽遭莊智淵逆轉 林昀儒：球場上輸贏很正常

桌球／瓦解5金牌點 莊智淵逆轉關鍵「不放棄」

相關新聞

動滋券10月14日四階段開抽 僅限做運動、看比賽使用

配合行政院振興五倍券措施，教育部體育署推出加碼券動滋券2.0，在今天舉行「振興加碼挺運動 動滋券出擊再現」記者會，並邀請...

桌球／林昀儒雜誌照粉絲讚「是哪位韓星?」 奧恰洛也來留言

「小林同學」林昀儒在東京奧運表現亮眼，讓他在賽事結束後聲勢大漲，近日受時尚雜誌《GQ》邀請拍攝一系列的宣傳照，他於昨日在IG上秀出成品，不同於以往在賽場上摩拳擦掌的姿態，這次他換上高領毛衣，露出高冷霸

桌球／林昀儒男雙寫連霸 搭檔山豬：隊友太強了！

昨天110年全運會的桌球男子團體賽雖「銀恨」，台北市今天馬上在男雙討回顏面，「小林同學」林昀儒和搭檔「山豬」廖振珽以局數...

桌球／拍下鄭怡靜組合 桃園女將首登頂喊意外

上屆全運會，桃園市桌球女將簡彤娟和于修婷打到女雙金牌戰，但沒能突破新北市的國泰學姊劉昱昕／陳思羽，今年簡彤娟改和黃歆出征...

網球／約克維奇全滿貫失利 德前球王：未見過他如此手足無措

第二種子來自俄國的梅德維夫（Daniil Medvedev），在今年美網以直落三力退世界球王約克維奇（Novak Djokovic），拿過6座大滿貫冠軍的德國前球王貝克（Boris Becker）對此

體育署推動滋券2.0 邀盧彥勳擔任代言

配合行政院的振興五倍券政策，教育部體育署今年再推出加碼動滋券2.0，邀請台灣網球一哥盧彥勳擔任代言人，希望能振興受疫情嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。