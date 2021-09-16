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田徑／東華田徑獎學金 今年加碼60萬元鼓勵基層學校

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
東華田徑獎學金昨天舉行頒獎典禮，今年總共頒發110萬元。圖／東華扶輪社提供
東華田徑獎學金昨天舉行頒獎典禮，今年總共頒發110萬元。圖／東華扶輪社提供

進入第12屆的東華田徑獎學金，今天在西華大飯店舉行頒獎典禮，共計有13名選手與3名教練獲獎，而為了能使台灣基層田徑選手有更多的資源，東華扶輪社今年更加碼了60萬元給12所基層學校，全國田徑協會理事長葉政彥感謝東華扶輪社長期的付出，「東華是推展田徑的最佳夥伴，長期對田徑基層的支持，願持續共同栽培台灣優秀的運動員。」

今年獲獎的13名選手與3名教練，其中謝千鶴在一萬公尺打破全國紀錄，獲頒3萬元獎金，其他選手何奎霖、黃諾亞、張博雅、劉立琦，張騰仁、林峻毅、許榆蓒、曾子盛、黃潮鴻、易柏安、賴尹甯、謝元愷與教練林漢森（台南市金城國中）、曹建國（花蓮高農）與黃婉婷（新北市光榮國中）等各獲得兩萬元獎金。

12所基層田徑運動付出的學校有宜蘭縣蘇澳國中、苗栗縣竹南國中、基隆市南榮國中、桃園市大園國中、台中市大道國中、嘉義縣朴子國中、花蓮縣光復國中及玉東中學、澎湖縣馬公國中、屏東縣來義高中、台東縣寶桑國中及員林農工等，東華扶輪社表示，今年總獎金達台幣110萬元。

東華扶輪社社長李榮政在頒獎典禮上，期勉所有的選手，繼續加油，希望將來選手們都有機會能代表國家參加奧運，代表國家站上國際舞台。中華田徑協會祕書長王景成說，田徑界感謝東華長期支持，成為教練及選手在國際賽締造佳績的推手。

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