桌球／林昀儒雜誌照粉絲讚「是哪位韓星?」 奧恰洛也來留言

「小林同學」林昀儒在東京奧運表現亮眼，讓他在賽事結束後聲勢大漲，近日受時尚雜誌《GQ》邀請拍攝一系列的宣傳照，他於昨日在IG上秀出成品，不同於以往在賽場上摩拳擦掌的姿態，這次他換上高領毛衣，露出高冷霸氣的神情，讓粉絲在底下留言「還以為是哪個韓星」、「心臟受不了啦」。

林昀儒一發布照片，IG瞬間湧入13.6萬個讚和大批粉絲的留言，「天啊帥翻了！」、「救命！是韓星！」、「我有認錯人嗎？」、「乖孫長大了」、「以後都打扮成這樣打球吧」。其中，有眼尖的粉絲發現其他選手也在底下留言，包括林昀儒在奧運雙打時的最佳拍檔鄭怡靜，開玩笑表示：「閉眼都這麼好看的嗎？」還有好友德國名將奧恰洛夫也留下墨鏡笑臉，顯示出兩人的友情。

林昀儒日前參加全運會，剛好遇上桌球教父莊智淵，從過去的隊友變對手，原本眾人都看好林昀儒拿下桌球4項賽事的金牌，但薑還是老的辣，遭莊智淵逆轉勝錯失男團金牌，不過稍早和男雙隊友廖振珽勢如破竹，不到20分鐘就以4：0秒殺對手。