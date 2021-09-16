快訊

幼兒園案累計33例！70多歲負責人Ct值16「曾打過一劑莫德納」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／林昀儒雜誌照粉絲讚「是哪位韓星?」 奧恰洛也來留言

聯合新聞網 / 綜合報導
林昀儒近日受時尚雜誌《GQ》邀請拍攝一系列的宣傳照，突破以往風格引粉絲暴動。 取自林昀儒IG
林昀儒近日受時尚雜誌《GQ》邀請拍攝一系列的宣傳照，突破以往風格引粉絲暴動。 取自林昀儒IG

「小林同學」林昀儒在東京奧運表現亮眼，讓他在賽事結束後聲勢大漲，近日受時尚雜誌《GQ》邀請拍攝一系列的宣傳照，他於昨日在IG上秀出成品，不同於以往在賽場上摩拳擦掌的姿態，這次他換上高領毛衣，露出高冷霸氣的神情，讓粉絲在底下留言「還以為是哪個韓星」、「心臟受不了啦」。

林昀儒一發布照片，IG瞬間湧入13.6萬個讚和大批粉絲的留言，「天啊帥翻了！」、「救命！是韓星！」、「我有認錯人嗎？」、「乖孫長大了」、「以後都打扮成這樣打球吧」。其中，有眼尖的粉絲發現其他選手也在底下留言，包括林昀儒在奧運雙打時的最佳拍檔鄭怡靜，開玩笑表示：「閉眼都這麼好看的嗎？」還有好友德國名將奧恰洛夫也留下墨鏡笑臉，顯示出兩人的友情。

林昀儒日前參加全運會，剛好遇上桌球教父莊智淵，從過去的隊友變對手，原本眾人都看好林昀儒拿下桌球4項賽事的金牌，但薑還是老的辣，遭莊智淵逆轉勝錯失男團金牌，不過稍早和男雙隊友廖振珽勢如破竹，不到20分鐘就以4：0秒殺對手。

東京奧運 金牌

相關新聞

桌球／林昀儒雜誌照粉絲讚「是哪位韓星?」 奧恰洛也來留言

「小林同學」林昀儒在東京奧運表現亮眼，讓他在賽事結束後聲勢大漲，近日受時尚雜誌《GQ》邀請拍攝一系列的宣傳照，他於昨日在IG上秀出成品，不同於以往在賽場上摩拳擦掌的姿態，這次他換上高領毛衣，露出高冷霸

網球／約克維奇全滿貫失利 德前球王：未見過他如此手足無措

第二種子來自俄國的梅德維夫（Daniil Medvedev），在今年美網以直落三力退世界球王約克維奇（Novak Djokovic），拿過6座大滿貫冠軍的德國前球王貝克（Boris Becker）對此

排球／力退巴基斯坦 中華隊瞄準亞錦賽4強

男排亞錦賽取得預賽全勝的中華隊，今天8強複賽再下一城，歷經4局大戰力退巴基斯坦，為前進4強奠定基礎。

足球／大巴黎「MNM」齊出 歐冠仍碰壁

歐冠小組賽首輪第二天賽程，A組巴黎聖日耳曼「三箭頭」梅西（Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）和姆巴佩（K...

足球／踢球砸暈保全 C羅送球衣致歉

歐冠小組賽14日晚間由曼聯作客伯爾尼年輕人，但紅魔球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）賽前暖身練習射...

體育署補助賽事遭稱「中國台北」 陳柏惟批後知後覺

立法委員陳柏惟、台灣基進黨秘書長王興煥上午在立法院舉辦「體育署補賽事稱『中國台北』?道理何在?」記者會，抨擊體育署花大錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。