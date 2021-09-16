快訊

直播／聯合報七十周年企劃 「聯合70 許願未來」

國四車禍！大貨車高架摔落平面嚴重毀損 駕駛清醒送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排球／力退巴基斯坦 中華隊瞄準亞錦賽4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
男排亞錦賽取得預賽全勝的中華隊，今天8強複賽再下一城。 截圖自中華排球協會粉絲團
男排亞錦賽取得預賽全勝的中華隊，今天8強複賽再下一城。 截圖自中華排球協會粉絲團

男排亞錦賽取得預賽全勝的中華隊，今天8強複賽再下一城，歷經4局大戰力退巴基斯坦，為前進4強奠定基礎。

兩年一度的男排亞錦賽今年落腳日本千葉縣，共有16隊與會，賽會前2名可取得明年男排世錦賽門票。中華隊預賽和哈薩克、沙烏地阿拉伯及南韓同處D組，取得分組3連勝晉級8強複賽；8強複賽保留預賽對戰成績，中華隊和南韓、巴基斯坦及伊朗同組，另組則是地主日本、卡達、澳洲和中國大陸，兩組前2晉級最終4強。

經過昨天休兵日，中華隊今天和巴基斯坦在第一場賽程碰頭，中華隊以25：20先下一城，第二局雖以22：25失守，第三局頂住拉鋸戰況，以25：23再下一城，取得局數「聽牌」優勢。

第四局中華隊克服17：19落後，先追平比數，21：21後再挺住壓力，打出一波4：1強攻，最終就以25：22收下賽會4連勝。

8強複賽2勝在手的中華隊，已經半腳踏進4強，明天的8強複賽最終戰將在台灣時間明天下午2點碰衛冕軍伊朗隊。

中華隊 世錦賽

延伸閱讀

U23世界盃／中華隊將赴墨西哥 好手拚旅外最佳舞台

衛星看到：數千阿富汗人逃難 邊境密密麻麻都是人

男排／中華隊逆轉南韓 分組賽3連勝取龍頭晉8強

U23世界盃／中華隊先排4先發投手 教頭擔心打線

相關新聞

排球／力退巴基斯坦 中華隊瞄準亞錦賽4強

男排亞錦賽取得預賽全勝的中華隊，今天8強複賽再下一城，歷經4局大戰力退巴基斯坦，為前進4強奠定基礎。

【專家之眼】喬帥「負了眾望」 卻贏得觀眾的掌聲

上個週末，網壇所關注的焦點，都是現年34歲，世界排名第一，來自塞爾維亞（Serbia）的天才網球選手喬科維奇（Novak...

中信高球邀請賽／改打比洞賽 安禾佑放膽進攻

去年以業餘選手身分在中國信託女子公開賽與職業選手謝瑀玲並列冠軍，讓年僅十七歲的安禾佑信心倍增，甚至在接下來幾場賽事對未來...

桌球／夢幻對決逆轉林昀儒 莊智淵全運會摘金

相隔廿歲的桌球「教父」莊智淵和「小林同學」林昀儒，昨天在一一○年全運會桌球男團金牌戰上演「夢幻對決」，四十歲的莊智淵先是...

桌球／全運會打到抽筋 陳思羽曝想棄賽

身為110年全運會「地主」，新北市女桌隊今年共有挑戰5連霸任務，但隊中「一姊」陳思羽東京奧運返國後沒有正規訓練，儘管仍闖...

桌球／5金牌點遭莊智淵逆轉 廖振珽：學到很多

25歲的「山豬」廖振珽，今天代表台北市在全運會桌球男團關鍵第5點上陣，面對高雄的指標球星莊智淵，他第4局先後來居上扳平局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。