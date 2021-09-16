排球／力退巴基斯坦 中華隊瞄準亞錦賽4強

男排亞錦賽取得預賽全勝的中華隊，今天8強複賽再下一城，歷經4局大戰力退巴基斯坦，為前進4強奠定基礎。

兩年一度的男排亞錦賽今年落腳日本千葉縣，共有16隊與會，賽會前2名可取得明年男排世錦賽門票。中華隊預賽和哈薩克、沙烏地阿拉伯及南韓同處D組，取得分組3連勝晉級8強複賽；8強複賽保留預賽對戰成績，中華隊和南韓、巴基斯坦及伊朗同組，另組則是地主日本、卡達、澳洲和中國大陸，兩組前2晉級最終4強。

經過昨天休兵日，中華隊今天和巴基斯坦在第一場賽程碰頭，中華隊以25：20先下一城，第二局雖以22：25失守，第三局頂住拉鋸戰況，以25：23再下一城，取得局數「聽牌」優勢。

第四局中華隊克服17：19落後，先追平比數，21：21後再挺住壓力，打出一波4：1強攻，最終就以25：22收下賽會4連勝。

8強複賽2勝在手的中華隊，已經半腳踏進4強，明天的8強複賽最終戰將在台灣時間明天下午2點碰衛冕軍伊朗隊。