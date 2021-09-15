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桌球／全運會打到抽筋 陳思羽曝想棄賽

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
陳思羽全運會打到腳抽筋。記者邱德祥／攝影
陳思羽全運會打到腳抽筋。記者邱德祥／攝影

身為110年全運會「地主」，新北市女桌隊今年共有挑戰5連霸任務，但隊中「一姊」陳思羽東京奧運返國後沒有正規訓練，儘管仍闖今天的金牌戰，但她和台北市的第一點單打就抽筋，第四點再度下陣再度抽筋，讓連霸失利的她苦笑說，算是「解鎖」球員生涯另種體驗。

東奧連莊國手的陳思羽苦笑說，過去比賽只有受傷無法正常移動，但打到抽筋還是第一遭，「我一個月沒練球了，本來不是很想打全運會，因為不尊重場地和對手，但是是團體賽，還有隊友。」她形容下場狀況是「看得到球但跑不到」，甚至想過棄權，最終雖帶著抽筋身體完賽，但先是直落3不敵鄭怡靜，再遭李昱諄5局逆轉，沒能助隊完成5連霸。

陳思羽東奧回台後先隔離，上月28日才重獲自由身，因排了健康檢查和牙醫，只練習一天就投入全運會資格賽；資格賽後她接種第二劑莫德納疫苗，將近4天都受副作用所苦，頭暈、畏寒、施打處腫脹等都發生，又影響訓練。

18日將啟程準備參加WTT卡達國際球星挑戰賽的陳思羽提到，將近一個月沒系統化訓練，明白自己雖最佳狀態，但身為今年全運會地主，仍希望為團隊盡一份力，「當然想贏，但身體不允許，滿崩潰。」她也只能將全運會作為另種訓練方式，以賽代訓為卡達賽準備。

全運會 陳思羽 鄭怡靜

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