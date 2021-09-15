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桌球／5金牌點遭莊智淵逆轉 廖振珽：學到很多

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
廖振珽金牌戰第5點碰莊智淵，一度握有5個「金牌點」。記者邱德祥／攝影
廖振珽金牌戰第5點碰莊智淵，一度握有5個「金牌點」。記者邱德祥／攝影

25歲的「山豬」廖振珽，今天代表台北市在全運會桌球男團關鍵第5點上陣，面對高雄的指標球星莊智淵，他第4局先後來居上扳平局數，決勝局更先取得10：7的「金牌點」，但總共5個奪勝機會都沒把握，和110年全運會桌球首金擦身而過。

「可惜一定有，不過也有學到東西。」廖振珽正向說，和莊智淵上一次交手是3年前的德國公開賽，當時1：4落敗，今天後段發揮很不錯，狀態有打出來，且不會因對手是奧運「五朝元老」未戰先怯，但比賽尾聲的關鍵處理還是差了一些，他檢討說：「心態很正常，太正常了，賽末點應該再放開一點。」

2019年和林昀儒打下ITTF世界桌球巡迴賽年終總決賽的廖振珽舉例，莊智淵就算決勝局7：10落後十，打法也不會因此變保守，「經驗上淵哥肯定沒話說，拚勁、控制都很好，落後時也敢去搏。」

不只從對手身上學習，廖振珽上陣時，林昀儒也做在場邊幫忙提點，給了他不少建議，「我第一局輸滿快，不敢去對抗，很少來回，昀儒季說要敢去相持，慈有機會突破，第二局開始就有好一點。」

坦言「很想突破」的廖振珽，今天雖功敗垂成，但追求進步的腳步沒停歇，以巴黎奧運為目標的「山豬」，明天和林昀儒搭檔比完男雙，就要從板橋直接前往機場，前往多哈參加WTT卡達國際球星挑戰賽，期待先從會外賽出線，拿到會內賽資格。

廖振珽 林昀儒 莊智淵 桌球

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