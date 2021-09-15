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桌球／斷新北連霸 鄭怡靜奪金感想有洋蔥

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
鄭怡靜打下金牌戰第一點勝利。圖／110全運會提供
鄭怡靜打下金牌戰第一點勝利。圖／110全運會提供

首度代表台北市出戰全運會，我國桌球「一姊」鄭怡靜今天就和隊友終結「地主」新北市的女子團體賽霸業，不過手握金牌的她卻非全然喜悅，因為這面金牌來不及和乾爸陳俊華分享。

任台北市桌球協會理事長多年的陳俊華，今年3月因病離世，沒來得及見證鄭怡靜和「小林同學」林昀儒站上東京奧運頒獎台，也沒能一起分享台北市今天這面全運會女團金牌。

「拿到冠軍，很開心，其實又滿傷感，很想讓他（陳俊華）看到，這是他的心願。」鄭怡靜悠悠說道。她過去都是代表家鄉台南出賽，因在台北置產加上陳俊華對選手的用心而轉籍，110年是首度以新身分參加全運會，可惜乾爸卻沒能在場。

鄭怡靜提到，陳俊華不只對成人國手照顧，對基層也投入許多，很希望他能看到這面盼望多時的金牌，她說：「打球真的不容易，太多幫助的人，很感謝也感恩，會想更好表現去感謝大家。」

台北市今天金牌戰對手是尋求5連霸的新北，第一點單打就由鄭怡靜和陳思羽上演東奧國手對決，鄭怡靜直落3出線後，第二點單打林珈芝雖遭鄭先知逆轉，不過第3點雙打林珈芝馬上復仇，和隊友李昱諄3：0退鄭先知／劉馨尹，李昱諄第4點又在局數1：2落後下逆轉陳思羽，不用打到第5點就迎接勝利。

台北市在男團和女團都打進金牌戰，不過男團在5點大戰敗給桌球「教父」莊智淵領軍的高雄市，4個項目都參賽的鄭怡靜也成唯一有機會挑戰4金的選手，她笑說團體賽、雙打、混雙到單打都參賽對體力是一大考驗，且單、雙打也須轉換，盼能盡快進入狀況。

鄭怡靜 全運會 桌球

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