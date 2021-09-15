快訊

混打高端計畫解莫德納孤兒？柯文哲嗆：超出我的理解

整理包／五倍券8大部會加碼怎麼抽 優惠細節看這裡

桌球／全運會團體賽遭莊智淵逆轉 林昀儒平常心看待

中央社 / 新北15日電
林昀儒是台北市的指標球星。 記者邱德祥／攝影
林昀儒是台北市的指標球星。 記者邱德祥／攝影

110年全國運動會桌球男子組團體賽決賽第2點，披上台北市戰袍的林昀儒，遭代表高雄市出賽莊智淵逆轉，林昀儒賽後表示，輸了就是輸了，不用多談。

110年全國運動會桌球男子組團體賽決賽今天在板橋體育館上演東京奧運國手對決的戲碼，林昀儒雖以11比7搶下首局，但卻遭莊智淵以11比7、11比7、11比9連追3局逆轉。

談到第2點單打不敵莊智淵，林昀儒認為，輸了就是輸了，不用多談；莊智淵則表示，面對林昀儒時，照自己正常節奏打，並沒有想太多。

林昀儒上屆全運會包辦個人、混雙、男雙金牌，獨缺團體賽金牌，這次率領台北市挑戰團體賽金牌再度失利，他則平常心看待，「球場上輸贏很正常」。

林昀儒、莊智淵接下來在男單項目，有機會在4強賽對決，對於是否期待再度交手，林昀儒並未多談，僅說會打好每一場比賽；而莊智淵則自認狀態不佳，「以我的狀態不一定能到那邊」。

林昀儒 莊智淵 桌球

延伸閱讀

桌球／瓦解5金牌點 莊智淵逆轉關鍵「不放棄」

桌球／教父就是強！莊智淵瓦解5金牌點率高雄封王

桌球／全運會夢幻對決！莊智淵逆轉林昀儒

桌球／教父率隊大逆轉 高雄退衛冕軍搶分組龍頭

相關新聞

桌球／教父就是強！莊智淵瓦解5金牌點率高雄封王

110年全運會桌球男團金牌戰上演5點大戰，奧運「五朝元老」莊智淵先在第2點單打的夢幻對決逆轉「小林同學」林昀儒，決勝第5...

桌球／瓦解5金牌點 莊智淵逆轉關鍵「不放棄」

我國桌球「教父」等級的名將莊智淵，今天展現超強抗壓性，男團金牌戰的決勝第5點，40歲的他最後第5局瓦解台北市「山豬」廖振...

桌球／全運會夢幻對決！莊智淵逆轉林昀儒

全運會桌球男子團體賽金牌戰今天上演「夢幻對決」！高雄市的奧運「五朝元老」莊智淵和台北市「小林同學」林昀儒在第2點捉對廝殺...

羽球／戴資穎自曝獎牌太多困擾：找不到仁川亞運銅牌

羽球世界球后戴資穎在東京奧運女單奪得銀牌，創下我國奧運羽球單打最佳成績，昨天他也表示將與粉絲分享喜悅，會把東奧銀牌、雅加達亞運金牌、仁川亞運銅牌等獎牌放在「戴萌TTY」個人品牌形象店內展示，讓粉絲能親自「朝聖」這些獎牌，不過他也在文中寫道：「但是我的銅牌目前還沒找到啊啊啊。」

桌球／全運會團體賽遭莊智淵逆轉 林昀儒平常心看待

110年全國運動會桌球男子組團體賽決賽第2點，披上台北市戰袍的林昀儒，遭代表高雄市出賽莊智淵逆轉，林昀儒賽後表示，輸了就...

足球／曼聯逆風太保守？ C羅也難救

歐冠又開打了，本輪的焦點戰之一是曼聯作客瑞士年輕人隊，這也是C羅回歸曼聯以來的首場歐戰。本場比賽，C羅（Cristian...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。