桌球／全運會團體賽遭莊智淵逆轉 林昀儒平常心看待

110年全國運動會桌球男子組團體賽決賽第2點，披上台北市戰袍的林昀儒，遭代表高雄市出賽莊智淵逆轉，林昀儒賽後表示，輸了就是輸了，不用多談。

110年全國運動會桌球男子組團體賽決賽今天在板橋體育館上演東京奧運國手對決的戲碼，林昀儒雖以11比7搶下首局，但卻遭莊智淵以11比7、11比7、11比9連追3局逆轉。

談到第2點單打不敵莊智淵，林昀儒認為，輸了就是輸了，不用多談；莊智淵則表示，面對林昀儒時，照自己正常節奏打，並沒有想太多。

林昀儒上屆全運會包辦個人、混雙、男雙金牌，獨缺團體賽金牌，這次率領台北市挑戰團體賽金牌再度失利，他則平常心看待，「球場上輸贏很正常」。

林昀儒、莊智淵接下來在男單項目，有機會在4強賽對決，對於是否期待再度交手，林昀儒並未多談，僅說會打好每一場比賽；而莊智淵則自認狀態不佳，「以我的狀態不一定能到那邊」。