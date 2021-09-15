桌球／瓦解5金牌點 莊智淵逆轉關鍵「不放棄」

我國桌球「教父」等級的名將莊智淵，今天展現超強抗壓性，男團金牌戰的決勝第5點，40歲的他最後第5局瓦解台北市「山豬」廖振珽5個「金牌點」，演出驚天逆轉，一人包辦2點勝利下率高雄以點數3：2力退奪金大熱門台北市，相隔6年再度登頂。

台北市有「小林同學」林昀儒坐鎮，金牌戰莊智淵和林昀儒兩位東奧國手就在金牌戰的第2點單打上演「夢幻對決」，吸引許多球員、工作人員和媒體觀賞比賽；莊智淵再輸掉首局下連趕3局逆轉，加上第3點雙打子弟兵孫嘉宏／彭王維拿下，取得點數「聽牌」優勢。

林昀儒第4點單打扳回一城，將戰局逼進決勝第5點；莊智淵和廖振珽前4局戰成平手，第5局廖振珽先取得10：7的「金牌點」優勢，但被莊智淵連趕4分逆轉，廖振珽雖也瓦解前輩奪勝機會，但之後再兩次機會都沒拿下，讓莊智淵最終在「丟士」中以15：13逆轉，以「升龍拳」吶喊慶祝勝利。

不管是打到林昀儒的第4局末，或是第5點最後關頭，莊智淵都會吶喊慶賀，他說：「打到一定張力自然會釋放，有投入進去，就會有這樣反應。」他直言，台北市整體實力仍較有優勢，關鍵是第3點雙打高雄市有扛住，才能將戰線再延長。

面對「山豬」5個結束比賽機會，莊智淵透露，內心多少也會著急、有波動，但仍一個個打，重點是「不放棄」；高雄上一度封王是104年全運會終結台南挑戰24連霸美夢，這次他評估「難度差不多」，莊智淵球館培育出的選手漸趨成熟，自己優勢卻不比6年前，不過終歸迎接甜美果實，他說：「冠軍不管是什麼時候拿到，都會開心。」

莊智淵接續單打賽程還有機會再度對決林昀儒，他坦言最近沒有系統訓練，狀況不算好，先不去想再次對決，仍是一場場去準備。