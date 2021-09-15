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桌球／教父就是強！莊智淵瓦解5金牌點率高雄封王
110年全運會桌球男團金牌戰上演5點大戰，奧運「五朝元老」莊智淵先在第2點單打的夢幻對決逆轉「小林同學」林昀儒，決勝第5點更瓦解台北市5個「金牌點」，一人包辦2點勝利，率高雄重返王座。
全運會2年舉辦一次，110年賽是由新北市作東，下月16日正式開幕，部分賽程提前開戰，匯集6位東京奧運國手的桌球也在昨天於板橋體育館點燃戰火。
我國桌壇「教父」級的莊智淵，104年全運會率隊粉碎台南挑戰24連霸美夢，相隔兩屆和隊友再闖金牌戰，今天下午面對台北市更在第2點和林昀儒上演「夢幻對決」，莊智淵在輸掉首局下連趕3局，為高雄將點數扳平成1：1。
團體賽採5點3勝、每點5局3勝，「南北對決」前兩點各拿1勝，第3點雙打，高雄孫嘉宏／彭王維以3：1拍下台北馮翊新／廖振珽，取得點數「聽牌」優勢，不過林昀儒第4點單打直接3拍下彭王維，將戰局逼到決勝第5點。
莊智淵第5點再上陣，面對「山豬」廖振珽，第4局莊智淵雖錯過領先優勢，遭廖振珽後來居上扳平局數，決勝局廖振珽更延續氣勢，先取得9：6領先；莊智淵扳回一分，但下一球回球打飛，讓廖振珽取得3個「金牌點」，不過莊智淵連追4分逆轉，自己第1個封王機會雖沒把握，但接續再瓦解對手2個登頂機會，最終再第2個「金牌點」逼出廖振珽回球掛網，振臂吶喊慶祝得來不易的金牌時刻。
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